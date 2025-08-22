Marco Galliano, dopo i primi 500 km, arriva a Saluzzo e continua l’avventura verso i 3. 841 metri del Monviso

Sorridente, senza i segni della fatica, è arrivato a Saluzzo, intorno alle 14,45 di oggi ( venerdì 22 agosto) in anticipo sulla tabella di marcia, dopo i primi 500 chilometri della sua avventura sportiva di complessivi 540 km in bici + 12 km a piedi, con 4.800 m di dislivello positivo, a sostegno del Fiore della vita odv.

L’atleta saluzzese Marco Galliano, campione di snowboard estremo, è partito ieri pomeriggio (giovedì 21 agosto) intorno alle 16 da Porto Tolle (alle foci del Po) dando avvio al progetto solidale 2025 che lo porterà fino al Pian del Re, alle sorgenti del Po, a 2020 metri, da cui inizierà la salita a piedi fino alla sommità dei 3.841 mt del Monviso.

"Una montagna di sorrisi" è il titolo della sua avventura benefica dove la "vera meta sono i sorrisi dei bambini che lottano contro la malattia" e in questo momento stanno tifando per lui.

Durante il suo viaggio, attraverso la rete del dono https://www.retedeldono.it/iniziativa/marcogalliano/una-montagna-di-sorrisi

le persone potranno dare sostegno al Fiore della vitad odv che opera attraverso iniziative di vario genere a favore dei piccoli malati e delle loro famiglie afferenti alla Pediatria, Neonatologia e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Savigliano, diretta dalla dottoressa Maria Eleonora Basso.

Ad attenderlo a Saluzzo il sindaco Franco Demaria con l’assessore allo Sport Enrico Falda. Il comune ha dato il patrocinio: "ci ha conquistato il suo progetto di cuore che guarda ai primi anni di vita e al benessere dei bambini del territorio, oltre alla valenza turistica della sua avventura che farà conoscere le Terre del Monviso Terre a chi sui social segue la fatica di Galliano".

Dopo una pausa in piazza Cavour, con pizza della pizzeria Piedigrotta, l’atleta è risalito in sella verso il Re di Pietra.

"Siamo molto grati a Marco Galliano - commenta Stefano Quaglia vicepresidente dell’associazione, presente alla tappa di Saluzzo - per aver scelto di finalizzare la sua impresa alla raccolta fondi per Il Fiore della Vita. Mesi e mesi di preparazione fisica e psicologica per l'ennesima sfida. Un parallelismo simbolico, ma significativo con le battaglie che i bambini e adolescenti malati di tumore, combattono giornalmente. La loro condizione e il desiderio del loro sorriso sta dando a Marco, energie aggiuntive per dare il meglio di sé. Tutti noi, ma soprattutto i piccoli e le loro famiglie lo sosteniamo, fino al traguardo".

L'assessore Enrico Falda "Bentornato a Saluzzo: fin qui sei stato super. Non perdere la concentrazione perchè di qui inizia la parte più dura. La generosità della nostra comunità è sempre esemplare e invitiamo tutti a continuare con i complimenti a Marco per quanto fatto fin qui a Saluzzo in bici e per il tratto di montagna, in sella e poi a piedi, fino alla vetta del Re di Pietra: la città è con te".

