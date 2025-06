Luna Park della Famiglia ad Alba: Un'Esplosione di Divertimento dal 16 maggio all'8 giugno

Alba si prepara ad accogliere un'ondata di allegria e divertimento con l'arrivo del Luna Park della Famiglia! Dal 16 Maggio all'8 Giugno, Piazza Medford si trasformerà in un vibrante epicentro di giostre, luci e risate, offrendo un'occasione imperdibile per trascorrere momenti spensierati con i propri cari.

Quest'anno, il Luna Park promette emozioni per tutte le età. I più audaci potranno sfidare le altezze e la velocità su svariate attrazioni , mentre i più piccoli si divertiranno su giostre pensate appositamente per loro come il divertente Brucomela. Non mancheranno classici come lo scivolo, gli emozionanti autoscontri, i divertenti tappeti elastici e la classica giostra a catene. Tra le novità anticipate, spicca il "Delta Flyer", che promette un'esperienza di volo emozionante e inedita. Non mancheranno i classici intramontabili come il “ Musik express", pronto a farvi girare la testa in un turbinio di allegria.

Ma le sorprese non finiscono qui! Il Luna Park della Famiglia ha pensato a rendere l'esperienza ancora più accessibile e conveniente:

Tutte le domeniche dalle 10:00 alle 13:00 e tutti i mercoledì dalle 16:00 alle 24:00, potrete approfittare dell'incredibile offerta "TUTTI IN GIOSTRA A 2€". Un'opportunità fantastica per provare più attrazioni e moltiplicare il divertimento senza gravare sul portafoglio.

Perché non perdere questo evento?

Divertimento assicurato per tutta la famiglia: Dalle giostre per i più piccoli alle attrazioni più divertenti, ce n'è per tutti i gusti.

Dalle giostre per i più piccoli alle attrazioni più divertenti, ce n'è per tutti i gusti. Offerte speciali imperdibili: Le domeniche dalle 10:00 alle 13:00 e i mercoledì dalle 16:00 alle 24:00 diventano ancora più convenienti con tutte le giostre a soli 2€.

dalle 10:00 alle 13:00 e i dalle 16:00 alle 24:00 diventano ancora più convenienti con tutte le giostre a soli 2€. Una location facilmente accessibile: Piazza Medford ad Alba (CN) è un punto di riferimento facile da raggiungere con ampio parcheggio.

Piazza Medford ad Alba (CN) è un punto di riferimento facile da raggiungere con ampio parcheggio. Un'occasione per creare ricordi indimenticabili: Le risate e le emozioni condivise al Luna Park sono momenti preziosi da conservare.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di vivere la magia del Luna Park della Famiglia ad Alba. Segnatevi le date sul calendario: dal 16 Maggio all'8 Giugno in Piazza Medford!