La Fondazione Mirafiore porta a Serralunga d'Alba la scrittrice Rosa Matteucci per le Passeggiate Letterarie

Dopo Maurizio Mannoni e Antonio Pascale, la terza tappa delle Passeggiate Letterarie 2025 nel Bosco dei Pensieri accoglie giovedì 5 giugno la scrittrice Rosa Matteucci, voce tra le più originali della narrativa italiana contemporanea il cui stile è stato da molti accostato a quello di Céline o di Beckett. Al centro dell’incontro, il suo romanzo Cartagloria (Adelphi), libro elegante e feroce, che racconta con uno stile raffinato, straziante e grottesco al tempo stesso, l’attesa sacrale della Prima Comunione, la morte del padre amatissimo e infine la scoperta della perdita, in un viaggio mistico e grottesco verso l’accettazione e la consapevolezza che ogni vita ha una croce da portare.



L’autrice guiderà i partecipanti in una lettura condivisa tra gli alberi del Bosco di Fontanafredda, nel cuore della Langa, trasformando il cammino in un'esperienza letteraria e sensoriale, come vuole la tradizione di una rassegna che da quindici anni celebra la parola, l’ascolto e il pensiero. Dopo la camminata – semplice e adatta a tutti – ci sarà un dialogo aperto con Rosa Matteucci, occasione preziosa per approfondire la genesi del libro e confrontarsi direttamente con l’autrice.



La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionemirafiore.it.

In caso di maltempo, l’incontro si terrà negli spazi interni delle cantine storiche di Fontanafredda.



IL PROGRAMMA



Sabato 14 giugno a Bosia > Orso Tosco La controra del Barolo (Rizzoli) in collaborazione con il Premio Ancalau

Giovedì 19 giugno > Matteo Saudino Anime Fragili (Einaudi)

Lunedì 23 giugno> Aldo Cazzullo e Annalisa Bruchi Ricchi o poveri (Rai Libri

Giovedì 26 giugno > Andrea De Carlo La geografia del danno (La Nave di Teseo), Giovedì 3 luglio, > Mara Carollo Promettimi che non moriremo (Rizzoli)

giovedì 10 luglio > Pier Mario Giovannone con Filippo Gambetta Storia allegra di un uomo triste (Einaudi) in collaborazione con il Festival ATTRAVERSO.





Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita, ma è tassativamente obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Fondazione: www.fondazionemirafiore.it





Per info

Alessia Alloesio

info@fondazionemirafiore.it |377 0969923