Cuneo, "Canile Porte Aperte": il 14 giugno giornata dedicata agli animali e alla solidarietà

Una giornata interamente dedicata agli animali e alla solidarietà. Domenica 14 giugno, il Canile Comunale di Cuneo aprirà le sue porte alla cittadinanza con l’evento "Canile Porte Aperte", organizzato dalla sezione locale della L.I.D.A. (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale) che gestisce la struttura. L'iniziativa si svolgerà in due momenti: la mattina dalle ore 10:30 alle 12:30, e il pomeriggio dalle ore 14:00 alle 17:30.

Sarà un'occasione speciale per far conoscere da vicino gli ospiti della struttura e, per chi lo desidera, trovare un nuovo amico a quattro zampe. Il programma prevede numerose attività dedicate ai bambini, oltre a una dimostrazione pratica di ricerca olfattiva.

Un momento importante della giornata sarà la presentazione del nuovo Progetto Ambulanza Veterinaria, un'iniziativa della L.I.D.A. Sezione Cuneo pensata che si propone di rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio. Il servizio si strutturerà su due binari principali

Supporto ai privati: il servizio sarà espressamente destinato al trasporto assistito verso le cliniche veterinarie per gli animali di proprietà di persone che non dispongono di mezzi propri per lo spostamento.

Servizio inter clinico: per le strutture sanitarie del territorio, l'ambulanza assicurerà il trasferimento programmato di animali da una clinica all'altra.

Per coprire i costi vivi del servizio e garantirne la continuità, l'associazione richiederà esclusivamente un rimborso spese per il carburante consumato.

Per far decollare il progetto dell'Ambulanza Veterinaria e renderlo operativo a pieno regime, la L.I.D.A. lancia un appello: l’associazione è alla ricerca di nuove collaborazioni con enti o realtà locali, nonché di nuovi volontari motivati che vogliano donare un po' del proprio tempo per la gestione e la guida del mezzo di soccorso.

L'appuntamento è per domenica 14 giugno in Via Torino 78 a Cuneo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire le attività dell’associazione, per conoscere gli amici a 4 zampe ospiti della struttura e per capire come contribuire alle attività del sodalizio.

Per informazioni: +39 347 105 6186 / 0171-444892