Oasi Giovani, con un utile di oltre 35mila euro si chiude la presidenza Saglione

Riporta un utile di oltre 35.000 euro il bilancio 2025 di Oasi Giovani, che è stato approvato all'unanimità dagli associati, giovedì sera. L'Assemblea dei soci – l'ultima della presidenza di Gianfranco Saglione – è stata caratterizzata anche dall'approvazione del bilancio sociale e dall'elezione dei quattro membri che andranno a comporre il prossimo Consiglio d'amministrazione dell'ente insieme ai tre nomi indicati dal Comune di Savigliano.

Il bilancio d'esercizio 2025 è nuovamente in utile, così come lo era stato (dopo 15 anni di passivo) quello del 2024. I costi sono stati 2.470.497,32, i ricavi 2.505.738,07, per un utile che ammonta a 35.240,75 euro, che sarà reinvestito nelle attività dell'ente. Il bilancio 2024 aveva riportato +8.832 euro.

27.011.175 euro è invece il patrimonio netto dell'ente benefico al 31 dicembre 2025.

«Questo risultato positivo, dal segno “verde” per il secondo anno di seguito – ha evidenziato il presidente Gianfranco Saglione – è dovuto soprattutto all'aumento dei ricavi e ad un attento ed oculato monitoraggio dei costi. Risultati che confermano una corretta gestione delle risorse e la coerenza con la mission orientata al benessere e allo sviluppo dei giovani del territorio. Lasciamo dunque alla prossima amministrazione un ente solido economicamente, pronto ad affrontare con serenità le sfide del futuro».

Il bilancio economico è stato approvato all'unanimità, così come il bilancio sociale, illustrato dall'educatore Marco Caglieri.

Il direttore generale Anna Ponzio ha condiviso una «riflessione sul percorso organizzativo, educativo e gestionale che ha coinvolto l’ente negli ultimi 10 anni», soffermandosi su alcuni bandi vinti, come “Next Generation You”, della Fondazione Compagnia di San Paolo, ed il bando “Fiducia” della Fondazione Crc. «La crescita organizzativa – ha detto Ponzio – è uno strumento per rafforzare la mission educativa. E lavorare sui processi interni significa creare basi solide per il futuro di Oasi Giovani».

La serata è stata dedicata, come detto, anche all'elezione dei quattro membri del Consiglio d'amministrazione di competenza dell'Assemblea dei soci. Sono risultati eletti: Silvana Garello, Federica Pio, Martino Grindatto e Gianpiero Piola (non eletti: Francesco Boglione, Paolo Cussino e Claudio Cuteri). Questi quattro nomi comporranno il prossimo Consiglio insieme a Valter Nicoletti, Bruna Bassetti e Pietro Vivalda, indicati dal Comune. I sette si riuniranno nei prossimi giorni per decidere chi, tra di loro, ricoprirà la carica di presidente.

«Con l’insediamento nei prossimi giorni del nuovo Consiglio terminerà il mandato dell’attuale CdA, il secondo che ho avuto l’onore di presiedere: il primo insediatosi nel 2016, il secondo nel 2021, con il cambio di due Consiglieri – ha detto Saglione, ripercorrendo le tante attività condotte nel corso di dieci anni –. A conclusione di questi intensi dieci anni ringrazio tutti coloro con i quali, a tutti i livelli, ho condiviso il percorso. Possiamo dire di aver raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2016: perseguire i fini istituzionali, conservare e restaurare il patrimonio, potenziare la comunicazione esterna, qualificare i servizi attivi ed avviare nuovi progetti, reperire fondi e contributi per sostenere le attività ed i servizi, riconvertire parte del patrimonio in beni economicamente più redditizi e rinverdire una cultura della filantropia e del dono e della memoria dei benefattori».

«Nel 2002 – ha proseguito – gli amministratori di Oasi Giovani scrivevano: “Si aprono scenari nuovi che richiederanno valutazioni attente e ponderate da parte dei futuri amministratori, valutazioni che non potranno prescindere dalla precisa conoscenza dell’Ente, della sua storia e della storia della città”. Noi in questi anni, consapevoli della responsabilità ricevuta, abbiamo amministrato impegnandoci a seguire e realizzare le loro indicazioni».