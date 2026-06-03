Mondovì e quell'antico pozzo in vicolo del Teatro: "Non sappiamo di chi sia la proprietà"

Qualcuno interverrà per sistemare e preservare l'antico pozzo in vicolo Teatro?

È questa la domanda che, da anni, si pone la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, non smette di sensibilizzare l'opinione pubblica il manufatto, realizzato probabilmente nel 1600 per fornire al borgo l’acqua, non cada in degrado definitivo.

Dopo il danneggiamento, causato da un mezzo in manovra, l'associazione ha scritto anche alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per innescare, in qualche modo, l’iter per un'opportuna opera di restauro.

Il tema è arrivato anche sui banchi del consiglio comunale, riunitosi lo scorso venerdì in seduta itinerante a San Giovanni Govoni, attaverso l'interrogazione presentata gruppo consiliare del centro-destra.

"Il pozzo di vicolo del Teatro è un piccolo ma importante pezzo della memoria urbana monregalese - ha evidenziato il consigliere Rocco Pulitanò -. Riteniamo che meriti attenzione e che si possa valutare un intervento di recupero e valorizzazione prima che il degrado ne comprometta definitivamente la conservazione".

A rispondere è stato il vice sindaco, Gabriele Campora, con delega ai lavori pubblici: "Non abbiamo alcuna traccia che ci consenta di individuarne la proprietà".

Per ora quindi, niente di nuovo, purtroppo, per il recupero del pozzo che, come detto più volte dalla onlus "Cordero Lanza di Montezemolo: "è una struttura nel suo genere in città".