Dronero, rompe il vetro di un distributore e scatena una furiosa lite in piazza Marconi

A Dronero erano da poco passate le 22:30 ieri sera, domenica 29 giugno, quando delle urla hanno immediatamente allarmato alcune persone.



Secondo le testimonianze, dopo aver distrutto il vetro di un distributore automatico, un giovane extracomunitario si è diretto di corsa in piazza Marconi: qui è scoppiata una furiosa lite con alcuni connazionali.



Tanto lo spavento da parte di chi ha assistito alla scena, per le grida ma soprattutto i lamenti ad un certo punto e la vista di un coltello o un oggetto simile.



Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza. Gli operatori hanno immediatamente medicato le ferite, fortunatamente non di grave entità.