"Primi suoni, grandi emozioni", ultimo appuntamento per la rassegna "Mondovì Musica"

"Primi suoni, grandi emozioni" è il titolo dell'ultimo appuntamento proposto dall'Academia Montis Regalis nell'ambito della rassegna "Mondovì Musica". Sono appunto i più piccoli, i bambini da 0 a 3 anni ad essere i protagonisti di due incontri previsti per il pomeriggio di sabato 6 giugno in sala Pugnani, nella sede dell'Academia in via F. Gallo, 3 a Mondovì Piazza . E' proprio per sottolineare l'importanza che ha la pedagogia musicale nella formazione dell'individuo, ricordiamo che l'Academia gestisce la scuola comunale di musica, che, oltre a concerti di musica antica e da camera si è inserito in rassegna questa proposta davvero unica. Il pomeriggio di sabato 6 giugno vedrà due momenti distinti, dedicati a bambini di età differenti, alle 16.15 per la fascia 0-18 mesi e dalle 17.15 per i bambini da 18 mesi a 3 anni. Gli incontri sono ispirati alla Music Learning Theory di E.E. Gordon, lo scienziato, musicista americano, noto per aver studiato, in oltre 50 anni di attività, come l'essere umano apprende il linguaggio musicale.

A tenere i concerti saranno Simona Albri, Laura Bossi e Chiara Marangoni, tutte insegnanti accreditate AIGAM, l’associazione italiana che promuove la Music Learning Theory, unica in Italia ad essere stata riconosciuta dallo stesso Gordon. Gli incontri, della durata di circa 45 minuti ciascuno, si svolgono in modo informale e partecipativo ed è necessaria la presenza di un adulto di riferimento per ogni bambino.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo e calzini antiscivolo per tutti.

Ingresso unico €. 10,00 (include laboratorio + ingresso 1 adulto e 1 bambino).

Numero posti programmato, necessaria la prenotazione a comunicazione@academiamontisregalis.it oppure contattare 344.4819985



