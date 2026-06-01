Pocapaglia, successo per la festa al parco di Montalupa: evento tanto atteso da grandi e piccini [Foto]

Si è conclusa la festa al parco di Montalupa, ogni anno con un successo sempre maggiore. Tanta gente, tanti bimbi, tanta festa in un parco sempre più accogliente e con sempre maggiori servizi.

Dino Testa, in rappresentanza Comune di Bra, Walter Battaglino vice sindaco del comune di Pocapaglia e il dirigente scolastico Maurizio Trinchero hanno lasicato il pubblico un saluto si sono complimenti con le tante associazioni che in perfetto coordinamento hanno a cuore la cura e la crescita del parco di Montalupa. Gli Alpini, i Volontari di Pocapaglia, l’Acli dei Macellai, la Protezione Civile e la Proloco, Laudato si Bra, piedixterra, i volontari di comuneroero e di canale ecologia, tutti fanno la loro parte. Un premio speciale (una sua piccola e preziosa opera) è stato consegnato dal pittore Gianni Gaschino a Gianni Zorgnotti per la particolare ed assidua cura del parco coadiuvato dalla moglie Maddalena. I bambini della scuola Primaria dei Macellai sono stati i protagonisti con il loro "Cantallegro" e gli allievi della Scuola Musicale Pasqualino Messa, diretta da Alberto Risi hanno allietato con le loro melodie.

Poi è stata la volta dello scultore Fabrizio Gandino, un artista e scultore del legno piemontese originario di Roreto di Cherasco: dal vivo ha creato una civetta e due porcini utilizzando motoseghe e altri utensili da taglio, trasformando semplici tronchi in sculture, che poi ha donato al parco. Il gioco di squadra di Beatrice Sgaravatto ha allietato tutti i bambini presenti. Abbiamo poi inaugurato la nuova area giochi dedicata alla “Famiglia Livio Tortore e Clara Cortese” ed annunciato il nuovo progetto “Boschi in connessione: percorsi di biodiversità tra Saliceto e Macellai” predisposto nell’ambito del nuovo bando CRC Percorsi di sostenibilità.

"Se ci verrà assegnato, rendono noto, verrà realizzata un’area didattica outdoor per le scuole nel parco e l’acquisizione e la riqualificazione di un’area boschiva a Saliceto con azioni di pulizia, messa in sicurezza leggera e adattamento a percorsi didattici rivolti a scuole, famiglie e cittadini. Il pomeriggio è terminato con la merenda sinoira gestita con professionalità dal gruppo Acli dei Macellai."