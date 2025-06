Gli alunni di Levaldigi premiati al Senato per una legge sulla sicurezza online

È stata una giornata indimenticabile, quella di venerdì 30 maggio, per gli alunni della classe quinta della scuola Primaria di Levaldigi, appartenente all’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa” di Savigliano. I giovani studenti sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione del concorso promosso dal Senato della Repubblica dal titolo ‘Vorrei una legge che…’, a cui hanno partecipato con un progetto originale e significativo.

Il viaggio nella Capitale è iniziato il giorno precedente, quando la classe ha avuto l’opportunità di visitare due dei simboli più noti della storia romana: il Colosseo e i Fori romani. Un’esperienza culturale intensa, arricchita dalla splendida giornata di sole. Venerdì mattina, gli alunni sono stati accolti dagli uscieri del Senato a Palazzo Madama, i quali hanno svelato loro curiosità e dettagli sul funzionamento delle istituzioni e sulla storia dell’edificio.

Il momento clou della giornata è stata la cerimonia ufficiale di premiazione: “Eravamo emozionatissimi – spiegano gli alunni – quando abbiamo presentato al Presidente della 4ª Commissione permanente per le Politiche dell'Unione europea Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, il nostro progetto. Abbiamo spiegato che, dopo aver riflettuto a lungo ed esserci confrontati tra di noi, si è deciso di scrivere una legge che garantisca una navigazione sicura online attraverso l’utilizzo di un patentino obbligatorio. La legge da noi proposta è formata da sette articoli in cui abbiamo inserito anche la copertura finanziaria e le sanzioni per chi non rispetta la rispetta. Ci siamo ispirati al ‘Manifesto della comunicazione non ostile’. Abbiamo poi deciso di scrivere una canzone e realizzare un video contro il cyberbullismo. Tutti i bambini della scuola ci hanno aiutato a cantare la canzone e i compagni della classe quarta hanno filmato con il tablet le scene che sono poi state montate dalla maestra”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli alunni alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa”, professoressa Emanuela Bussi, per il sostegno durante tutto il percorso e per aver condiviso con la classe il momento emozionante della premiazione a in Senato Roma.