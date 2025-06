Il Consiglio comunale di Bra si riunisce il 10 giugno

Il Consiglio comunale di Bra tornerà a riunirsi nella sala Achille Carando del Palazzo municipale martedì 10 giugno alle ore 17. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, diverse proposte di mozione, l’adozione del progetto preliminare di una variante parziale al Piano regolatore generale comunale e una variazione al bilancio di previsione 2025/27. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra. (em)

Di seguito l'ordine del giorno dei lavori: