Una casa per l’Alba Rugby: via libera all’acquisizione dell’area vicino al Coppino

Dopo anni di attesa, anche l’Alba Rugby potrà finalmente contare su una struttura dedicata. Il Consiglio comunale di Alba ha approvato – con il sostegno unanime della maggioranza e dell’opposizione – l’acquisizione di un’area strategica nella zona dello stadio Coppino, di proprietà della società Alba Serena Srl, comprendente un appezzamento di terreno e due locali.

Un passaggio decisivo che consentirà al Comune di mettere a disposizione della società sportiva uno spazio idoneo alla pratica del rugby, oggi costretto in condizioni precarie. Il costo complessivo dell’operazione è di 108mila euro. "Finalmente arriviamo ad acquisire tutta quell’area per dare vita, speriamo nel più breve tempo possibile, alla casa del rugby" – ha commentato l’assessore allo Sport Davide Tibaldi – "È uno sport che merita pari dignità rispetto agli altri e ora faremo di tutto per realizzare l’impianto in tempi rapidi. È un’ottima notizia per la città e per tutti gli sportivi."