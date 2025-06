Alfa Romeo: modelli iconici che hanno fatto la storia del marchio italiano

Da 115 anni il Biscione incarna un mix irresistibile di eleganza, competizioni e genio ingegneristico. Dai lontani giorni dell’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili alle sfide hi-tech dell’era Stellantis, l’emozione resta la stessa: un rombo inconfondibile che fa battere il cuore di generazioni di appassionati. Andiamo a scoprire quali sono i modelli più iconici e rappresentativi che hanno fatto la storia di Alfa Romeo.

Alfa Romeo: dalle origini al mito, sempre da proteggere

Nata a Milano nel 1910, Alfa Romeo capì presto che l’anima sportiva poteva diventare marchio di fabbrica. Già nel 1925 l’Alfa P2 portò a casa il primo Campionato del Mondo Costruttori, precursore della Formula 1, mentre Tazio Nuvolari firmava imprese leggendarie con la 8C 2300.

In un’Italia che usciva dalla Grande Guerra, le vetture del Biscione rappresentavano tecnica d’avanguardia e orgoglio nazionale: robusti quattro cilindri in ghisa, telai leggeri in lega e soluzioni aerodinamiche pionieristiche.

Con il passare del tempo, dall’inizio degli anni Settanta a oggi, possedere un’Alfa Romeo è diventato un simbolo rappresentativo della propria identità, un sinonimo di passione per i motori e le quattro ruote, ma anche una responsabilità. Dal 1971, anno di entrata in vigore della RC auto obbligatoria, a oggi, gli automobilisti che possiedono un’Alfa Romeo classica o moderna si informano costantemente su come ottenere un preventivo polizza auto su misura, così da tutelare il loro tesoro su quattro ruote. Il costo dell’assicurazione auto, naturalmente, può cambiare in base ad alcuni fattori, come la regione di residenza, la classe di merito del conducente e il modello specifico.

Gli anni d’oro: eleganza e innovazione a quattro ruote

Il secondo dopoguerra vide Alfa Romeo trasformarsi da costruttore di nicchia a protagonista del boom economico. Con la Giulietta (1954), disponibile in berlina, coupé Sprint e Spider, il marchio rese accessibile l’idea di auto sportiva dal design raffinato, lanciando il celebre slogan “La fidanzata d’Italia”. La sorella maggiore, Giulia (1962), introdusse il concetto di berlina veloce: coefficiente aerodinamico di 0,34 (record per l’epoca) e un 1.6 bialbero capace di 106 CV che le regalava 170 km/h reali, perfetti per dominare le cronoscalate nazionali.

Nel 1966 arrivò la Spider “Duetto”, immortale grazie al film Il laureato: linee di Pininfarina, peso di appena 960 kg e un 1.6 che girava a 6.500 giri/min regalando puro piacere di guida.

L’anno dopo debuttò la 33 Stradale (18 esemplari, portiere a farfalla, monoscocca in Peraluman e V8 da 230 CV), spesso indicata dagli storici del design come “l’auto più bella di sempre”.

Sono modelli che hanno scolpito l’immaginario collettivo: la loro combinazione di stile e soluzioni tecniche (dalla frenata a disco all’iniezione Spica) ha imposto standard copiati in tutto il mondo.

Tra modernità e passione: le sportive dal 1980 in poi

Con la 75 (1985) Alfa salutò l’era pre-Fiat: trazione posteriore, cambio in blocco al retrotreno e stretta parentela con le GTA da pista. Anche se la concorrenza si faceva più agguerrita, il fascino restava intatto: basti pensare alla vittoria della 155 V6 TI nel DTM 1993 con Nicola Larini, primo titolo mondiale turismo (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) per un’italiana.

Il nuovo millennio riportò il marchio in territorio “supercar” con l’8C Competizione (2007): 500 coupé e 329 spider, motore V8 Ferrari-Maserati da 450 CV, carrozzeria in carbonio e un sound che riecheggiava le 8C degli anni Trenta.

La tradizione della leggerezza venne poi rilanciata con la 4C (2013): monoscocca in fibra, 895 kg a secco, 0-100 in 4,5 secondi grazie al 1.75 turbo da 240 CV.

Nel 2015 la Giulia Quadrifoglio segnò il ritorno della trazione posteriore in una berlina del Biscione: V6 biturbo 2.9 da 510 CV messo a punto da ingegneri ex-Ferrari, telaio Giorgio in alluminio e carbonio, Nürburgring in 7’32”. Versioni estreme GTA e GTAm (540 CV, roll-bar e finestrini in lexan) hanno rilanciato il mito “Gran Turismo Alleggerita” per una clientela che vive il marchio tra track-day e collezionismo.

Alfa Romeo verso il futuro: prospettive, sogni, bisogni

Entrata in Stellantis nel 2021, Alfa Romeo ha acquisito risorse per prosperare nell’era a zero emissioni. Il primo passo è il SUV plug-in Tonale, con autonomia elettrica di 80 km, sterzo pronto e impostazione da coda dritta che ricorda la 147 GTA.

Dalla direzione promettono che tutta la gamma sarà elettrificata entro il 2027. Il design resterà fedele a proporzioni classiche (cofano lungo, sbalzi ridotti), mentre la dinamica di guida punterà su software di torque-vectoring e sospensioni attive, per replicare la sensazione di cuore sportivo anche senza rombo di scarico.

Il capitolo più atteso? La rinascita della 33 Stradale in serie limitatissima: telaio in fibra di carbonio sviluppato con Dallara, aerodinamica ispirata alla Formula 1 e produzione di soli 33 esemplari, già tutti prenotati a cifre da capogiro. Un tributo che chiude il cerchio con il passato e dimostra come il marchio sappia ancora far sognare.

















