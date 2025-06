A Castagnito il 24° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero

Sabato 7 giugno inizierà il 24° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero con il ritrovo presso la Croce Luminosa di Montà e gli Onori ai Caduti ed ai Dispersi della Campagna di Russia.

Verrà accesa la Fiaccola Alpina che partirà alla volta di Castagnito portata dal Gruppo Sportivo Sezionale in collaborazione con la podistica “Castagnitese”. L’arrivo è previsto per le ore 18.

Seguiranno Alzabandiera, Onore ai Caduti e saluto delle Autorità.

La serata proseguirà con la Cena con Pizza (solo su prenotazione) presso la tensostruttura riservata agli Alpini e alle ore 21 con il Concerto Coro Stella Alpina presso la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe.

Domenica 8 giugno alle ore 8.30 sono previsti l’ Ammassamento presso via Ronchesio, l’iscrizione gagliardetti e la colazione offerta dal Gruppo Alpini di Castagnito. Alle 9.30 inizio sfilata in paese con accompagnamento dalle bande musicali di Montà e Govone, con arrivo in piazza Garibaldi presso il Palazzo Comunale per Alzabandiera, Onore ai caduti e saluto Autorità.

La giornata continuerà con la S. Messa al Campo, l’ammaina bandiera e alle ore 13 il Rancio Alpino nella tensostruttura ubicata in piazza Cesare Battisti.

Per ulteriori info alpinidelroero@libero.it