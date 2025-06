Il racconto dei forni: passeggiata enogastronomica a Casteldelfino

Una passeggiata eno/gastronomica adatta a tutti, attraverso boschi di pino di cembro e cespugli di sambuco, alla scoperta delle antiche borgate. Ma i veri protagonisti sono i secolari forni panificatori comunitari, risalenti anche al 1600.

Torna a Casteldelfino domenica 15 giugno, e taglia il prestigioso traguardo delle 15 edizioni, la "I fourn te parloun" (i forni ti parlano), organizzata dalla Pro loco Casteldelfino Viva con il patrocinio del Comune dell’alta valle Varaita.

Il ritrovo è alle 8,30 al vecchio forno del Trouei nel capoluogo, l’iscrizione costa 20 euro per adulti, 10 per bambini e ragazzi da 6 a 12 anni, gratuito sotto i 5 anni (sconti per i soci della Pro loco) e comprende cinque ricchi buffet con prodotti tipici della valle Varaita accompagnate da musica occitana ad ogni sosta.

Durante il tour i forni il gruppo visiterà di Rabioux, Bertines, Caldane e Torrette. All’arrivo, merenda sinoira alle Casermette di Casteldelfino. In ciascuna tappa, oltre al palato, sarà solleticata anche la curiosità dei presenti: ogni forno, infatti ha una storia da raccontare.

Previsti premi a sorteggio, offerti da ditte locali, tra i partecipanti: estrazione all’arrivo a Casteldelfino presso le Casermette (ultimo buffet).

Tra ogni destinazione la distanza è di circa 30/35 minuti, per un tour complessivo di circa 3 ore.

Massimo 200 partecipanti. Si consiglia un abbigliamento adeguato e per chi lo desidera, sarà possibile portare il cane purché munito di guinzaglio e se di grossa taglia, con museruola.

Non adatto a carrozzine, passeggini, persone con problemi di deambulazione. Per informazioni e prenotazioni (entro il 13 giugno): 0175-95146, 333-1571518 (Whatsapp), 335-5256316, vcasteldelfino@gmail.com