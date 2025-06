Verzuolo: concerto e visite guidate all’Antica Parrocchiale per “La Lunga Notte delle Chiese”

L’associazione per la tutela e il patrimonio culturale verzuolese “Acv” ha organizzato per venerdì 6 giugno alle 20,30 un suggestivo concerto di archi dell’Ensemble Cavour, proveniente dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. L’evento si svolgerà nella splendida cornice dell’Antica Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel borgo antico della Villa di Verzuolo.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel programma nazionale de “La Lunga Notte delle Chiese”, manifestazione ecumenica che unisce musica, arte e spiritualità. Dopo il concerto, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a visite notturne guidate all’interno della chiesa, in piccoli gruppi, accompagnati dai soci volontari dell’associazione.

“La Lunga Notte delle Chiese” è un’iniziativa culturale e spirituale nata in Italia nel 2016, ispirata al progetto austriaco “Lange Nacht der Kirchen”, da anni consolidato in Austria e Alto Adige.

L’evento coinvolge contemporaneamente centinaia di chiese, proponendo una serata ricca di attività: musica, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e visite guidate, offrendo a credenti e non credenti un’esperienza emozionante e fuori dal comune per riscoprire i luoghi sacri in un’atmosfera unica.

L’Acv (Associazione culturale verzuolese) è attiva dal 1989 con l’obiettivo di ricercare, conservare e valorizzare i beni storici e artistici del territorio di Verzuolo, in particolare tramite il recupero e la promozione del patrimonio documentario e architettonico. Una parte significativa del lavoro dell’associazione è stata dedicata negli anni al restauro dell’Antica Parrocchiale, rendendola oggi fruibile in tutta la sua bellezza.

Da maggio a ottobre, ogni seconda domenica del mese, i soci dell’associazione, in collaborazione con i Volontari per l’Arte della Diocesi di Saluzzo, offrono visite guidate al monumento. Tutte le informazioni e il calendario delle iniziative sono consultabili sul sito web recentemente aggiornato: verzuoloacv.it

Per ulteriori dettagli è possibile scrivere all’indirizzo: info@verzuoloacv.it