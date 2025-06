La tartaruga della primaria di Pagno si aggiudica il concorso “Disegna un mobile” , edizione 2023-2024

Si è svolta presso la Scuola Primaria di Pagno, la premiazione del concorso “Disegna un mobile per la tua scuola”, che segna la conclusione dell’edizione 2023-2024 di “A Scuola di Legno”, il progetto didattico ideato dalla Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo e Scuole Tecniche San Carlo, con il sostegno di Fondazione Crc e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Pefc Italia, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cuneo, Politecnico di Torino e Cluster Legno Piemonte.





«Abbiamo pensato alla tartaruga perché rappresenta un animale tranquillo e saggio e i suoi colori e le sue forme si abbinano molto bene all’arredo dell’aula, ispirato alla natura»: queste le parole dell’insegnante Manuela Mastrapasqua, la quale ha sottolineato anche l’importanza della cura dei dettagli dell’opera, un mobile porta oggetti a forma di testuggine. Un approccio che potrà risultare utile in futuro, per l’impostazione lavorativa dei ragazzi.

Le Scuole Tecniche San Carlo, per voce della direttrice Erica Pellegrino, spiegano il proprio contributo al progetto: «Il nostro maestro artigiano ha tenuto dei laboratori pratici in classe durante i quali sono stati realizzati dei piccoli oggetti ed è stato spiegato ai bambini la differenza tra i diversi tipi di legno con la loro storia e le loro caratteristiche. Avvicinare i giovani alla manualità è fondamentale per permettere loro di sviluppare l’intelligenza del fare troppo spesso dimenticata e non valorizzata».

«Con la creazione di questo mobile, i bambini sono riusciti a stimolare fantasia e senso pratico, riscoprendo l’importanza dell’”intelligenza manuale” e raggiungendo l’obiettivo del progetto che vuole essere uno strumento utile per avvicinare i bambini al mondo del legno, un primo approccio anche verso la realtà imprenditoriale rappresentata da Confindustria», dice Simone Saglietti, presidente Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo.

Mauro Danna, vice direttore di Confindustria Cuneo, motiva la partecipazione dell’associazione a questo progetto mettendo l’accento sulla «utilità di iniziative basate sulla progettazione e lavoro in team, sviluppando la loro creatività».

Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi Confindustria Cuneo e referente del progetto per l’associazione, aggiunge: «Anche questa nona edizione di “Disegna un mobile per la tua scuola” ha dimostrato come le nuove generazioni siano entusiaste di poter unire creatività, fantasia e praticità. Inoltre, quando possibile, gli alunni hanno partecipato a visite guidate all’interno di aziende di prossimità del settore legno associate a Confindustria Cuneo con l’obiettivo di cominciare a scoprire il mondo del lavoro e le professioni della filiera del legno».

Presente anche Pefc Italia – organizzazione no profit che promuove la gestione sostenibile delle foreste il fine è «quello di trasmettere alle generazioni più giovani il gusto della bellezza per la lavorazione del legno – spiega il vicepresidente Marco Bonavia, attraverso il gioco e l’esperienza, e promuovendo, al contempo, il valore del legno».

La presenza dell’Ufficio Territoriale Scolastico – Miur, rappresentato per l’occasione da Luca Filippi, ha sottolineato la bontà di iniziative come questa, che mirano a valorizzare sia l’importanza del “saper fare”, sia una risorsa come il legno, ancora oggi fondamentale per un territorio come la Val Bronda.