Le Cene di "Gusta Cherasco" al centro dell’incontro tra sindaci: "Un passo avanti per la promozione locale"

L’incontro tenutosi la scorsa settimana con i sindaci di Borgo San Dalmazzo, Cortemilia, Cavallermaggiore, Cervere, Piozzo e Novello, insieme al presidente del Distretto del cibo del Roero, alla presenza della Giunta e dei consiglieri cheraschesi, è stato un momento particolarmente positivo e costruttivo.

Invitati dall’Amministrazione comunale di Cherasco e dalle associazioni Gusta Cherasco e Cherasco Eventi, gli ospiti hanno partecipato alla presentazione dell’evento “Gusta Cherasco – La piazza del vino e del cibo ospita chiocciole e lumache”, in programma per il 25 e 26 ottobre prossimi. Durante la riunione sono stati condivisi i contenuti e le finalità della manifestazione, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, soprattutto nell’ambito delle cene in programma.

L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto e dialogo su strategie comuni per sostenere la crescita e lo sviluppo della comunità locale. È emersa la volontà di esplorare nuove forme di collaborazione tra enti e realtà territoriali, nella consapevolezza che un lavoro sinergico può arricchire l’evento e stimolare una partecipazione più ampia e coinvolgente.

«L’incontro ha dato esiti molto positivi – afferma il vicesindaco Umberto Ferrondi – tutti i presenti hanno manifestato entusiasmo e apprezzamento per l’iniziativa autunnale di Cherasco dedicata all’enogastronomia. È stata espressa l’intenzione a partecipare attivamente e a collaborare per la buona riuscita dell’evento. Crediamo fermamente che, con il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, questa manifestazione possa crescere ulteriormente e consolidarsi come un appuntamento di riferimento per la comunità e per i visitatori. Le Cene di Gusta Cherasco rappresenteranno un’occasione preziosa per valorizzare la cucina del territorio, far conoscere prodotti tipici e offrire un’esperienza gastronomica autentica e coinvolgente. Nel corso della riunione, è stato inoltre ribadito l’impegno condiviso a rafforzare la cooperazione tra i Comuni, con l’obiettivo di promuovere con ancora maggiore efficacia un territorio ricco di iniziative e potenzialità turistiche e culturali. Insieme al servizio della comunità».