Arrampicata sportiva: Tesio e Daziano a Praga per la 4ª tappa di Coppa del Mondo Boulder

Il Letenská pláň di Praga ospita la 4ª tappa di Coppa del Mondo Boulder.

Dopo le prove di Keqiao, Curitiba e Salt Lake City, la competizione in terra ceca rappresenta uno spartiacque prima degli ultimi due appuntamenti, a Berna (13-15 giugno) e a Innsbruck (25-29 giugno), che determineranno definitivamente il ranking di circuito.

In questa tappa gli alfieri tricolore gareggiano con un nastro nero in segno di lutto per una tragica perdita nello staff tecnico della Nazionale. Gli atleti azzurri sono 8, di cui 5 atlete: l’olimpionica Camilla Moroni, che ha portato a casa un fantastico bronzo da Curitiba, la monregalese Giorgia Tesio, Campionessa Italiana in carica, Giulia Medici, Campionessa Mondiale Universitaria, la chiusana Irina Daziano, medaglia d’argento nella tappa di Coppa Europa a Genova, e, al suo esordio in Coppa del Mondo Senior, la promettente Stella Giacani, Campionessa Italiana Giovanile Boulder 2024 e 2025, bronzo al Campionato Italiano e argento in Coppa Europa a Roma.

Questa tappa e le due future prove Boulder potrebbero capovolgere la classifica assoluta di circuito, ma per ora sono saldamente al comando del ranking la francese Oriane Bertone e la nipponica Mao Nakamura, mentre la nostra Camilla Moroni è al 6° posto.