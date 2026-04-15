“Cuneo in fiore e biofotovotaico” trasforma la città in un giardino a cielo aperto

Domenica 19 aprile Cuneo si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto con “Cuneo in fiore e biofotovoltaico”, l’evento che celebra l’arrivo della primavera tra colori, profumi e creatività. Dalle 9 alle 19 il centro cittadino si animerà con un programma ricco e diffuso: in piazza Galimberti saranno presenti i produttori agricoli di “Campagna Amica”, affiancati da esposizioni di auto e veicoli, mentre lungo via Roma il pubblico potrà immergersi nel mondo del verde tra fiori, piante, bulbi, sementi, mezzi agricoli e soluzioni per l’energia sostenibile. Non mancheranno hobbisti, artisti e stand dedicati alla creatività, per un’esperienza che unisce natura, artigianato e innovazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e garantire le operazioni di allestimento e disallestimento, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità. Nel tratto di corso Nizza compreso tra piazza Galimberti e l’intersezione con corso Vittorio Emanuele II/Galileo Ferraris, la sosta e il transito saranno interdetti dalle 5 alle 21, mentre corso Carlo Brunet e corso Giovanni Giolitti rimarranno regolarmente percorribili. Anche l’anello interno di piazza Galimberti sarà soggetto al divieto di sosta per l’intera fascia oraria. In piazza Europa, che collega corso Giolitti a corso Nizza, non saranno consentiti né la sosta né il transito dalle 5 alle 21.

Qualora l’ingombro lungo corso Nizza risultasse inferiore al previsto, il comitato organizzatore provvederà a delimitare soltanto gli spazi effettivamente necessari. Gli orari potranno subire variazioni qualora le condizioni del traffico o esigenze di sicurezza lo richiedessero. Gli agenti di polizia locale, affiancati dai volontari, potranno disporre ulteriori deviazioni o chiusure temporanee, mentre il servizio di trasporto pubblico adotterà percorsi alternativi segnalati presso le fermate.

La segnaletica installata in loco informerà gli utenti della strada sulle limitazioni in vigore, che resteranno operative fino al completo disallestimento e alla messa in sicurezza delle aree interessate.