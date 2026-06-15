Allievi del Dipartimento METS del Ghedini a Next_Generation: unici italiani al festival delle migliori facoltà di musica elettronica europee

Da mercoledì 17 a sabato 20 giugno quattro studenti e studentesse del Dipartimento METS del Conservatorio Ghedini partecipano a Next_Generation, il festival che riunisce le migliori facoltà di musica elettronica a livello europeo e che si tiene a Karlsruhe, in Germania, nella prestigiosa cornice dello ZKM, centro per l’arte e le tecnologie dei media tra i maggiori a livello mondiale.

Per il dipartimento METS si tratta della quarta partecipazione consecutiva a questo prestigioso evento internazionale in qualità, tra l’altro, di unico rappresentante italiano invitato: un segno dell’alto livello qualitativo oramai riconosciuto anche a livello internazionale del METS, come sottolineano anche le recenti collaborazioni con prestigiose istituzioni d’oltreoceano, come la Manhattan School of Music di New York.

Per questa occasione il Ghedini ha selezionato con un bando interno quattro studenti e studentesse: si tratta di Domenico Bosio, Daniel Kulari, Pietro Selvaggi e Marta Zigante, che giovedì 18 giugno alle 17 terranno un concerto nell’avveniristico Medientheater dello ZKM presentando lavori di generi diversi, che danno, nella chiave scelta dai docenti responsabili della trasferta Verlingieri, Cappelletti e Samonà, un’idea chiara dei differenti ambiti in cui studenti e studentesse METS si formano e si fanno onore in festival e concorsi nazionali e internazionali. Si tratta infatti, ad eccezione del brano Nereide di Selvaggi, per percussioni in acqua ed elettronica, che è una prima assoluta, di lavori già premiati e selezionati in diversi festival in Italia e all’estero: l’audiovisivo Fosforo, di Zigante, vincitore del Premio Nazionale delle Arti e del Festival Segnali nel 2025, il brano per soli altoparlanti Variations and disintegrations on a theme by Cesk Zadeja di Kulari, selezionato tra gli altri per il prestigioso Forum Wallis in Svizzera, e infine una performance del duo Zigante-Bosio intitolata Rete, dedicata ai paesaggi sonori di stadi e telecronache calcistiche, già protagonista lo scorso anno del festival Magnetica di Tempo Reale a Firenze.

Il concerto sarà introdotto dal docente e coordinatore del Dipartimento METS Gianluca Verlingieri, che negli stessi giorni e sempre allo ZKM interverrà inoltre a un simposio con altri colleghi europei, durante il quale presenterà alcuni dei suoi ultimi progetti di sound art che riguardano la città di Cuneo.

Giunto all’undicesima edizione, Next_Generation è il festival internazionale dedicato ai corsi universitari di musica elettronica ospitato dallo Zentrum für Kunst und Medien di Karlsruhe. L’evento riunisce centinaia di studenti, docenti ed esperti provenienti da tutta Europa per presentare le più recenti creazioni nel campo della sound art, della musica acusmatica e delle live electronics. Considerato il più importante appuntamento europeo dedicato agli studi universitari di musica elettronica, Next_Generation offre ai giovani compositori una prestigiosa piattaforma per presentare al pubblico i propri lavori più recenti e le nuove direzioni della ricerca musicale contemporanea. Nel corso delle sue quattro giornate, il festival propone un programma intenso e articolato che comprende opere di fixed media, musica spazializzata e live electronics, offrendo così una panoramica rappresentativa della produzione creativa delle nuove generazioni di compositori che operano all’incrocio tra tecnologia e arte. Il programma è arricchito dal simposio On Artistic Processes and Sonic Activism, dedicato alle più attuali questioni artistiche, sociali e tecnologiche. Artisti, ricercatori e studenti sono invitati a confrontarsi sulle relazioni tra arte sonora, impegno sociale e processi di produzione artistica.

All’edizione di quest’anno partecipano studenti provenienti da numerosi studi universitari di musica elettronica di Germania, Austria, Francia, Italia e Svizzera. Le loro opere saranno presentate in concerti, installazioni diffuse negli spazi dello ZKM e momenti di approfondimento tra conferenze, incontri e tavole rotonde, favorendo lo scambio di esperienze e il dialogo internazionale tra giovani creativi e professionisti del settore.