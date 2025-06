Grandi manovre sul Colle Fauniera: iniziati oggi i lavori di asfaltatura

“Il progetto ci restituirà un colle come non lo avete mai visto dal giro d’Italia del ‘99”.



In alta Valle Maira sono iniziati oggi, martedì 10 giugno, i lavori asfaltaltatura del Colle Fauniera. Ad essere interessato è un tratto di ben 6 km, dal Colle di Esischie fino al bivio Sibilet.



Si tratta della “chiusura del cerchio” di una grande opera durata due anni, che ha visto supporto ma anche diverse critiche, riguardanti soprattutto l’impatto delle moto in transito e la tutela della natura incontaminata.



Al fine di permettere alla ditta incaricata di lavorare al meglio ed in velocità, il Rifugio Fauniera rimarrà chiuso fino a venerdì, quando riaprirà con il servizio di pranzo (raggiungibile in auto da Demonte) e con la cena (raggiungibile da Castelmagno).