"Vita Silenziosa" di Franck Perrót in mostra a Mondovì

Un nuovo appuntamento internazionale dedicato all'arte dell'acquerello approda a Mondovì. Dal 15 al 30 giugno 2025 la Saletta d'Arte del Caffè Lurisia ospita la mostra personale "Vita Silenziosa" dell'acquarellista francese Franck Perrót, evento inserito nel circuito di Fabriano in Acquarello, la prestigiosa rassegna internazionale che ogni anno coinvolge artisti da tutto il mondo, promuovendo lo scambio artistico e culturale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Signore della Pittura, impegnata da anni nella valorizzazione dell’acquerello e nel fare della città di Mondovì un punto di riferimento per appassionati e cultori di questa raffinata tecnica pittorica.

Il programma della manifestazione prevede due workshop e l’inaugurazione della mostra con la presenza dell’artista.

L’esposizione si inserisce nel progetto "Città in Acquarello", una rete internazionale promossa da Fabriano in Acquarello con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tra città e artisti. Mondovì partecipa attivamente a questa rete sin dalle sue prime edizioni, ospitando ogni anno, tra maggio e giugno, un artista internazionale.

L'artista

Franck Perrót è un acquerellista francese, membro della Société Française de l'Aquarelle (SFA) e parte del collettivo artistico Papiers 7 con sede a Lione.

Lavora nell’illustrazione, nei fumetti e nella pittura ad acquerello. è riconosciuto a livello internazionale, partecipa ad esposizioni e tiene masterclass in tutta Europa. Questa mostra, dal titolo “Vita silenziosa” è una raccolta di lavori con vari soggetti che ben evidenziano la sua versatilità e le sue eccellenti qualità artistiche e che ben rappresentano la sua sensibilità..

Franck Perrot è un uomo delicato. Ne è testimonianza la sua pittura che mette in risalto sulla carta luci e sottili sfumature. Accarezzare la carta con il pennello ed usare l’acqua e i pigmenti per plasmare il volto di un uomo o il muso di un cane, una scogliera, un ponte, una città immaginaria ... ecco tutto: Franck crea il mondo a sua immagine, con dolcezza, poesia e sfumatura. Il suo tratto guida il pennello senza mai costringerlo. Le linee e i confini sono fatti per essere superati, l’azzurro e il bruno per mescolare i loro pigmenti, il chiaro e lo scuro per convivere in sintonia.

Programma

Dal 15 al 30 giugno 2025 presso la Saletta d'Arte del Caffè Lurisia in Viale Einaudi 2, a Mondovì. Inaugurazione domenica 15 giugno alle ore 18.

Orario: 10 - 20 chiuso martedì pomeriggio e mercoledì tutto il giorno.

Anteprima dell'evento



Giovedì 12 giugno ore 16 - 19, presso il dehor del Caffè Lurisia: "Un momento speciale tra pittura, voce narrante, accenni storici e accompagnamento musicale... da non perdere", organizzato da Saletta d'Arte Caffè Lurisia e Le Signore della Pittura.