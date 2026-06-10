mercoledì 10 giugno
La donna si è spenta al Cto di Torino per i gravi traumi riportati
Investita in bici tra Savigliano e Marene: muore una 33enne di Sant’Albano Stura
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 10 giugno 2026, 17:28

Tragico schianto sulla Sp 60 a Lesegno: due morti e un ferito

Lo scontro nel pomeriggio nei pressi dell’autostrada. Coinvolti un tir e due automobili: in ospedale un uomo di 90 anni

Tragico schianto sulla Sp 60 a Lesegno: due morti e un ferito

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, a Lesegno lungo la strada provinciale 60, nei pressi dell’autostrada.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un tir e due autovetture. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita. Tra le vittime vi sono l’autista del mezzo pesante, che dopo l’impatto è uscito di strada, e il conducente di una delle due automobili coinvolte.

Ferito invece il conducente della terza vettura, un uomo di 90 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Mondovì con un mezzo di soccorso con infermiere a bordo. Le sue condizioni sono state classificate con un codice giallo.

Salgono così a 14 le vittime sulle strade della Granda dall'inizio del 2026. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium