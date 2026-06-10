Tragico schianto sulla Sp 60 a Lesegno: due morti e un ferito

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, a Lesegno lungo la strada provinciale 60, nei pressi dell’autostrada.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un tir e due autovetture. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita. Tra le vittime vi sono l’autista del mezzo pesante, che dopo l’impatto è uscito di strada, e il conducente di una delle due automobili coinvolte.

Ferito invece il conducente della terza vettura, un uomo di 90 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Mondovì con un mezzo di soccorso con infermiere a bordo. Le sue condizioni sono state classificate con un codice giallo.

Salgono così a 14 le vittime sulle strade della Granda dall'inizio del 2026.