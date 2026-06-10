Un urto così forte da arrivare a spostarla: dopo una giornata di lavoro si ritrova con l'auto danneggiata

Dopo la lettera che abbiamo pubblicato ieri, molto commentata (LEGGI QUI), oggi ci ritroviamo a pubblicare un altro intervento, anche questo "ambientato" in un parcheggio di Cuneo e anche questo sulla mancanza di senso civico. Anzi, qui si può parlare tranquillamente di disonestà.

Il signor Andrea ci ha scritto anche per provare a trovare un eventuale testimone. Nel caso, potete scrivere una mail a andrea.priola88@gmail.com

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Scrivo per raccontare la storia di inciviltà che ho vissuto lunedì 8 giugno: ho parcheggiato alla mattina la mia macchina nel parcheggio dell'ex eliporto a Cuneo ed al ritorno alla sera ho avuto l'amara sorpresa di trovarla visibilmente tamponata.

L'urto è stato talmente forte da far spostare l'auto lateralmente fin quasi contro quella posteggiata affianco.

Impossibile che il colpevole non si sia accorto dell'accaduto, andando via senza lasciare un biglietto o i propri dati al distributore di benzina lì vicino o alla polizia municipale.

Ho un figlio di cinque anni al quale cerchiamo di insegnare valori con i quali crescere e che appena saputa la notizia è rimasto deluso di come "una persona ha sbagliato e non ha chiesto scusa".

Sarebbe una fortuna se qualche lettore avesse assistito all'evento e potesse contattarmi per il vostro tramite.

Grazie della vostra attenzione.