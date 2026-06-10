Notte Rosa a Saluzzo: in un locale su 10 lavoratori solo uno era assunto regolarmente. Comminate sanzioni e prescrizioni

Durante la Notte Rosa di venerdì 5 giugno i Carabinieri di Saluzzo hanno svolto un articolato servizio di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza previste per le manifestazioni pubbliche, estendendo le verifiche anche ai rapporti di lavoro all’interno dei locali coinvolti.

Un’attività ad ampio raggio finalizzata a verificare la conformità alle direttive impartite dalla Prefettura sulla sicurezza degli eventi secondo i protocolli ministeriali.

Nel corso della serata sono stati ispezionati 5 esercizi pubblici del centro. I militari hanno identificato complessivamente 70 persone di cui 26 addetti al lavoro negli esercizi pubblici, avviando accertamenti specifici con il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Cuneo.



In uno dei locali, su 10 lavoratori , solo 1 era assunto; i restanti non avevano mai avuto un contratto di lavoro. Una situazione che ha fatto scattare ulteriori verifiche documentali e amministrative:

nella successiva attività di accertamento con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro sono state comminate sanzioni e disposte prescrizioni che, qualora non ottemperate, comporteranno l’immediata sospensione dell’attività.



L’obiettivo è garantire che ogni manifestazione pubblica rispetti gli standard di sicurezza richiesti, tutelando lavoratori, pubblico e operatori.