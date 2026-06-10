Bra, Scontro violento in strada Bria: un’auto si ribalta dopo l’impatto con un veicolo in sosta

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata in strada Bria, dove una Alfa Romeo Mito si è scontrata con una Volvo V60 parcheggiata a bordo carreggiata, finendo poi per ribaltarsi sulla sede stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la Mito, condotta da una ventenne braidese, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’urto con la Volvo V60 in sosta, l’auto si è ribaltata, occupando completamente la carreggiata.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio del Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Bra, che ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La giovane conducente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Verduno in ambulanza per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, riportando lievi ferite.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione: il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora per consentire la rimozione del veicolo ribaltato e la messa in sicurezza della strada. Le indagini proseguono per stabilire le cause precise dello scontro.