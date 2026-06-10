Alba, controlli dei Carabinieri in una nota discoteca: una ventina di militari impegnati

Un ordinario controllo, come quelli che le forze dell’ordine effettuano periodicamente nei confronti dei locali pubblici anche dell’Albese: iniziative intensificate dopo i tragici fatti di Crans Montana e che lo saranno ulteriormente nella stagione estiva, con oggetto i luoghi più frequentati da giovani e giovanissimi.

Questa la motivazione alla base dell’operazione che nelle ore comprese tra la mezzanotte e le cinque di questa mattina, mercoledì 10 giugno, ha portato una massiccia presenza di Carabinieri all’interno della discoteca XL-Caffè Latino di Alba, nelle zone limitrofe e in alcune piazza cittadine, compresa quella della stazione ferroviaria.

I controlli nello storica discoteca di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a poca distanza dalla caserma dell’Arma, hanno coinvolto oltre una ventina di militari, con la presenza di effettivi del Nucleo Anti Sofisticazioni (Nas) e del Comando per la Tutela del Lavoro (Inl), oltre a Vigili del Fuoco provenienti dal locale distaccamento.

Sono state effettuate verifiche riguardanti le presenze all’interno del locale, il rispetto delle normative di sicurezza e di quelle riguardanti le normative del lavoro.

Non è nota al momento la rilevazione di eventuali infrazioni.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri vengono invece smentite nel modo più assoluto voci circolate in città in queste ore relativamente al verificarsi di un accoltellamento all’interno della stessa discoteca o comunque di un intervento dell’Arma come conseguenza di un’aggressione.