Ceva-Nucetto, autoarticolato perde il carico sulla statale 28: traffico in tilt

Incidente sulla statale 28, in zona Mo Brignone tra Ceva e Nucetto, dove un autoarticolato che trasportava acqua San Bernardo ha perso il carico lungo la carreggiata. L’episodio ha provocato l’interruzione della circolazione per circa 30 minuti, con disagi alla viabilità in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti al ripristino, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di pulizia della strada. Nel frattempo il traffico è rimasto fortemente rallentato, con code che hanno raggiunto circa un chilometro da un lato e dall’altro del tratto interessato.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo l’intervento dei soccorsi e del personale addetto al ripristino della sede stradale.