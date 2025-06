DDL PMI, Bergesio (Lega): "Passo concreto per lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese"

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, commentando il provvedimento incardinato ieri in Commissione Attività produttive, di cui Bergesio è Vicepresidente. "Questo disegno di legge, il primo in attuazione della Legge n. 180 del 2011, è una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese, spesso soffocate da burocrazia e oneri eccessivi. Ci siamo impegnati per introdurre misure di semplificazione amministrativa, ridurre gli ostacoli allo sviluppo e promuovere investimenti e innovazione”, prosegue Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.



Tra le principali novità introdotte, Bergesio sottolinea le agevolazioni fiscali per i contratti di rete “che incentivano la collaborazione tra imprese, riconoscendo l'importanza delle sinergie per la crescita e la competitività”. Ed inoltre il sostegno alla filiera della moda e alla riconversione produttiva: "Interventi mirati a settori chiave del Made in Italy e a territori in crisi, per rilanciare l'economia e creare nuove opportunità”. Poi il riconoscimento delle centrali consortili: “Passo avanti per valorizzare il ruolo di questi enti nel migliorare la competitività delle MPMI attraverso modelli organizzativi innovativi”, e la flessibilità sul lavoro e ricambio generazionale: “Una disciplina transitoria che favorisce il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per i lavoratori prossimi alla pensione, incentivando al contempo l'assunzione di giovani under 34. Questo è un esempio virtuoso di come si possa coniugare welfare e occupazione”.



Il disegno di legge include anche la riforma dei Confidi, misure sulla sicurezza sul lavoro e smart working, sulla trasparenza nelle recensioni online, il riordino per start-up e PMI innovative, e il potenziamento del Garante per le MPMI. "Questo disegno di legge non è solo un insieme di norme, ma una visione chiara e strategica per il futuro delle nostre piccole e medie imprese, vero motore dell'economia nazionale. La Lega è e sarà sempre al fianco degli imprenditori, lavorando per un Paese in cui fare impresa sia più semplice, sicuro e vantaggioso”, conclude il Senatore Bergesio.