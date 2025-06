Premio Spina 2025: il Museo Mallé vince il 2° posto

“Una enorme gioia, grande orgoglio e soddisfazione - sono queste le prime parole della direttrice Ivana Mulatero, emozionatissima per il risultato raggiunto - É un meraviglioso secondo posto. Il riconoscimento che il Museo Mallé ha ricevuto è davvero importante, e arrivare ex aequo con un’istituzione come il Polo Regionale museale della Lombardia è un risultato notevole, frutto di un lavoro profondo e di valore.”

Il Museo Mallé di Dronero, con il progetto “Mistà Si Muove!”, presentato oggi al Convegno finale della Ricerca 2024-2025 dell’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, si è aggiudicato il 2° posto nella categoria “Accessibilità” al Premio Gianluca Spina 2025 per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali. Secondo posto pari merito al Polo Regionale museale della Lombardia, mentre il 1° premio è andato al Teatro Stabile di Modena.

Giunto alla sua ottava edizione, il prestigioso riconoscimento viene assegnato alle istituzioni culturali italiane che hanno realizzato progetti di innovazione digitale particolarmente significativi nei processi interni o nell’offerta al pubblico.

Il progetto “Mistà Si Muove!” del museo dronerese vede l’ideazione e cura di Ivana Mulatero, storica delle arti e direttrice del Museo Mallé, in partnership con Alice Gallouin, co-progettista e realizzatrice dei video animati, prodotti da Espaci Occitan, capofila del progetto, con il sostegno della Regione Piemonte e del Consorzio BIM del Maira. Vanta inoltre la collaborazione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Saluzzo, della Consulta per i Beni Culturali e Edilizia della Regione Ecclesiastica Piemonte, della Rete delle Parrocchie di Valle e dell'Unione Montana Valle Maira.

Sono cinque i video realizzati, tra il 2022 e il 2023, con il contributo della Fondazione CRC (nell'ambito del bando “Fuori orario - Sperimentazioni culturali • anno 2021), dedicati ad alcuni tesori del circuito Mistà: la Cappella di S. Sebastiano nel Comune di Celle Macra, la Cappella di San Giorgio nel Comune di Villar San Costanzo, la Cappella dei SS. Sebastiano e Fabiano nel Comune di Marmora, la Chiesa di S. Peyre nel Comune di Stroppo e la Cappella di S. Pietro nel Comune di Macra.

“Mistà Si Muove!” è un progetto condiviso con la comunità per la costruzione di nuovi modelli di fruizione culturale, che ha coinvolto attivamente le persone e i loro saperi sui beni della Valle Maira. Sono loro i "vicini di casa" che scoprono, ricercano e raccontano dettagli inediti delle chiese e delle cappelle protagoniste dei video animati.

Per quanto riguarda la nostra Regione il Premio ha inoltre attribuito una menzione alla Fondazione Istituto Piemontese “Antonio Gramsci” ed al Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale”.