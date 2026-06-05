Al Cinema Monviso “Ritratti di cinema”: in mostra le sale della provincia di Cuneo

Giovedì 11 giugno alle ore 16, presso il Cinema Monviso di Cuneo (via XX Settembre 14), sarà inaugurata la mostra fotografica “Ritratti di cinema – Le sale della Granda”, curata da Alessandro Gaido e realizzata dal fotografo Diego Dominici.

L’esposizione propone un viaggio visivo attraverso 26 fotografie dedicate alle sale cinematografiche della provincia di Cuneo, esplorate secondo tre filoni tematici: la sala, il lavoro e il pubblico. A completare il percorso una sezione composta da 63 polaroid rielaborate graficamente, che restituiscono i volti dei gestori e proprietari dei cinema piemontesi, insieme a oggetti e curiosità raccolti nel corso del progetto.

La mostra si inserisce all’interno del più ampio progetto “Ritratti di Cinema”, avviato nel 2019 in occasione della rassegna Movie Tellers, con l’obiettivo di documentare e valorizzare le comunità che mantengono viva la cultura cinematografica sul territorio. Attualmente il progetto ha coinvolto 35 sale attive in Piemonte, configurandosi come un lavoro in continua evoluzione.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del Cinema Monviso fino a domenica 12 luglio. Un’opportunità per riscoprire, attraverso la fotografia, il patrimonio delle sale cinematografiche della Granda e le persone che quotidianamente ne garantiscono la vitalità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.piemontemovie.com.