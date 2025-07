Fossano, presentata la tappa del National Triple Crown I.B.O. di tiro con l’arco [VIDEO]

Si è svolta stamane, nella Sala Barbero del castello degli Acaja a Fossano, la conferenza stampa relativa alla terza tappa del National Triple Crown I.B.O. di tiro con l’arco, che si disputerà domani nel campo di tiro Fossano 01 di strada Bolina.

Gli Arcieri Fossanesi Porta Sarmatoria daranno dunque il benvenuto a 102 partecipanti provenienti da tutta Italia per questo evento, passaggio significativo per il tiro con l’arco nel nostro paese, dopo la prima tappa tenutasi a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, e la seconda a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia.

Quest’ultima competizione darà il pass per partecipare alla finale mondiale, che si svolgerà dal 7 al 10 agosto, al Cacapon Resort State Park, Berkley Springs, WV, USA, opportunità unica per i partecipanti di competere a livello internazionale.

La tappa di Fossano prevede un circuito di percorso composto da 30 tappe per un totale di 1,8 km, un vero e proprio test di abilità e precisione, per una disciplina particolare, non ancora olimpica, ma molto spettacolare: infatti le sagome in 3D vengono posizionate a distanze differenti nel bosco, e gli atleti, suddivisi a gruppi, hanno a disposizione una sola freccia per ottenere il maggior punteggio complessivo al termine del circuito. Buona la prima dunque.

Il giudice di gara sarà il signor Roberto Culasso, presente alla conferenza stampa, moderata da Giancarlo Bogetti, presidente degli Arcieri Fossanesi Porta Sarmatoria.

Durante l’incontro sono intervenuti il sindaco di Fossano Dario Tallone, l’assessore allo sport Danilo Toti, la presidente del consiglio comunale Simona Giaccardi, Maurizio Rampello per Rappresentative Italian I.B.O, Elisa Zoggia presidente regionale CSAin e Dutto Daniel referente CSAin di Cuneo. Con l’occasione il Comune di Fossano, ha conferito due premi speciali a Michea Godano, atleta fossanese nel top 10 del ranking mondiale e a Graziella Bramardo ex atleta e sostenitrice dello sport tiro con l’arco.

Gli Arcieri Fossanesi Porta Sarmatoria vantano un’esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi sportivi, avendo contribuito a numerosi campionati italiani e gare nazionali, fin dal 2001.

Con un organico di 65 soci, il club è dotato di un campo di tiro di proprietà e collabora attivamente con altre società sportive outdoor. Tra i membri del team ci sono un istruttore nazionale, due istruttori di secondo livello, tre di primo livello e due tecnici giudici di gara, che garantiscono standard elevati e professionalità in ogni evento.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Con entusiasmo accoglieranno domani, a partire dalla mattinata, i partecipanti e gli appassionati di tiro con l’arco che arriveranno a Fossano da tutta Italia, per una giornata all'insegna dello sport e della competizione.

L’evento ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Fossano.