Grande successo per il Norma Fantini Opera Contest: serate da tutto esaurito a Fossano e Asti

Sta riscuotendo un entusiasmante successo il Norma Fantini Opera Contest, il nuovo progetto lirico che sta appassionando il pubblico piemontese con tre serate dedicate alla grande opera. Protagonista assoluta è “La Bohème” di Giacomo Puccini, uno dei capolavori più amati del repertorio lirico, portata in scena con passione e talento da una nuova generazione di giovani interpreti.

Le prime due rappresentazioni, in programma per sabato 19 e domenica 20 luglio alle ore 21.15 presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano (CN), stanno registrando un eccezionale riscontro di pubblico. C'è ancora disponibilità per la serata di domenica 20 luglio: un’occasione da non perdere per lasciarsi emozionare dal fascino intramontabile della musica di Puccini.

Il programma proseguirà lunedì 21 luglio, quando il Contest si sposterà ad Asti, ospite del prestigioso Relais Le Cattedrali: qui andrà in scena, alle ore 21.30 presso il teatro della struttura, una suggestiva riduzione dell’opera in una cornice unica tra natura e arte contemporanea. Per l’occasione, gli ospiti potranno vivere un’esperienza completa grazie alla cena a buffet, servita a partire dalle ore 19.45 presso il bistrot del Relais, proposta a 80 euro a persona (bevande incluse).



Protagonisti delle serate saranno i giovani cantanti selezionati attraverso il concorso tenutosi lo scorso marzo, che hanno avuto la straordinaria opportunità di studiare per mesi accanto a tre grandi nomi del panorama musicale: il soprano Norma Fantini, il regista Alessio Pizzech e il direttore d’orchestra Aldo Salvagno. Un percorso formativo e artistico di altissimo livello che ha permesso a questi talenti emergenti di affrontare il palcoscenico con competenza, passione e professionalità.



Il Norma Fantini Opera Contest è un progetto organizzato e voluto dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con Fondazione Fossano Musica e More News, che hanno lavorato sinergicamente per offrire al pubblico un’esperienza culturale di qualità e per valorizzare la nuova generazione di interpreti lirici.



Prenotazioni aperte per le serate:

per il 20 luglio all’Auditorium di Fossano è possibile prenotare il proprio posto cliccando qui.

per lo spettacolo del 21 luglio al Relais Le Cattedrali di Asti è possibile riservare il proprio posto al seguente link

Chi desidera partecipare anche alla cena a buffet può contattare direttamente Il Relais al numero 0141 185 8888 o via mail all’indirizzo info@lecattedrali.com





Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa culturale: Paneco Ambiente, Libellula Software, INALPI Spa e Grandiauto. Grazie al loro sostegno, il Norma Fantini Opera Contest sta diventando un evento imperdibile dell’estate 2025.