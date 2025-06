"String Wars": Hollywood in note antiche a Palazzo Porporato di Piasco

Sabato 28 giugno alle ore 18.00, la splendida dimora di Palazzo Porporato a Piasco (CN) ospiterà il concerto "String Wars", un evento inserito nella XVII edizione di Kalendamaya - Festival internazionale di Cultura e Musica Antica. Protagonista sarà il Random String Quartet, ensemble di grande talento che proporrà un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore più famose dei film di Hollywood. Il programma spazierà dalle melodie immortali di Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams a quelle di altri grandi autori che hanno reso leggendarie le pellicole dei più grandi registi.

L'ingresso è ad offerta libera, con la prenotazione vivamente consigliata scrivendo a concerti@invaghiti.info, per assicurarsi un posto in questa cornice unica che unisce storia, arte e musica di grande fascino. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica e cinema, che potranno godere di un'esperienza sonora raffinata e coinvolgente nel contesto suggestivo del festival dedicato alla cultura e musica antica