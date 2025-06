4 Passi: camminata non competitiva a Corneliano d'Alba

L'Associazione Pensionati e Anziani di Corneliano d'Alba organizza per domenica 29 giugno un evento imperdibile per tutti gli appassionati di natura e socializzazione: "4 Passi". Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tesserati e simpatizzanti, un'opportunità per scoprire il meraviglioso territorio del Roero.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 nel piazzale del Santuario Maria Assunta di Castellero di Corneliano, da dove i partecipanti partiranno alle 9.30. Il percorso, di circa 4 km, si snoda su un tracciato ad anello che offre l'occasione di immergersi nella bellezza della natura circostante, ammirando i paesaggi tipici della zona.

Al termine della camminata, l'Associazione offrirà un rinfresco per tutti i partecipanti, creando un momento di convivialità e scambio. Le iscrizioni potranno essere effettuate la mattina stessa, prima della partenza, rendendo l'evento accessibile anche a coloro che decidono di partecipare all'ultimo minuto.

«"4 Passi" – dicono gli organizzatori – non è solo un'attività fisica, ma anche un modo per conoscere meglio i luoghi del Roero, promuovendo il benessere e la socializzazione tra i cittadini. Non perdere l'occasione di unirti a questa iniziativa: ti aspettiamo per una giornata all'insegna della natura e della convivialità!».