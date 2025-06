Domani Grinzane ospita il “Food&Wine Tourism Forum”

Sviluppo sostenibile delle destinazioni, formazione e scambio di buone pratiche, governance, networking e comunicazione. Il 2025 rappresenta per Langhe Monferrato Roero un importante anno di formazione internazionale, con l’ingresso dell’Ente Turismo delle colline piemontesi dell’UNESCO in due diversi board selezionati dall’Unione Europea e impegnati in due importanti progetti formativi dedicati alle destinazioni turistiche di successo che stanno affrontando un percorso serio di sviluppo del turismo sostenibile.

Su questo confronto e su questo scambio di competenze avviato in primavera è stato pensato il tema dell’ottava edizione del Food&Wine Tourism Forum, che nel 2025 amplia così lo sguardo verso esperienze turistiche compatibili con l’identità e le potenzialità dei territori per affrontare il tema dell’integrazione strategica che può generare nuovi modelli di attrattività e sviluppo nel mondo del turismo.

Venerdì 20 giugno torna in Langa, al castello di Grinzane Cavour, l’evento promosso e organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano, nato con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il turismo e il mondo dell’enogastronomia e diventato negli anni un’occasione di incontro e confronto tra i massimi esperti del settore, con ospiti internazionali e case history d’eccellenza, per ragionare insieme sui temi più attuali che riguardano il turismo enogastronomico e la sua industria.

Titolo e quindi filo conduttore è quest’anno è NEXT @hub, una vera nuova identità per il Food&Wine Tourism Forum, punto di riferimento per chi crede che il turismo enogastronomico possa aprire la strada a modelli di sviluppo territoriale più ampi, sostenibili e integrati, una piattaforma dinamica dove esperti, operatori e amministratori si incontrano per mettersi in gioco e immaginare nuovi scenari tra tradizione e digitale, cultura e tecnologia, sostenibilità e crescita.

L’AGENDA DEL F&W TOURISM FORUM 2025

In quest’ottica, il Forum promuove l’adozione di best practice internazionali, modelli di governance, data driven e strumenti per la misurazione continua dell’impatto. E lo fa mettendo in dialogo con Langhe Monferrato Roero altre cinque destinazioni – Fundacion Visit Benidorm (Spagna), Trentino Marketing, City of Dubrovnik (Croazia), Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 e Budoni Welcome (Sardegna) – impegnate in un percorso verso la sostenibilità e la resilienza, promuovendo pratiche ecologiche e coinvolgendo le comunità locali nella gestione del turismo. Tra gli esempi al Forum, il caso di Benidorn, 2025 European Green Pioneer of Smart Tourism, che ha sviluppato strategie avanzate di gestione delle risorse idriche e utilizza tecnologie intelligenti, come App per il monitoraggio delle spiagge, per gestire il sovraffollamento e migliorare l'esperienza turistica. Il confronto interattivo e partecipato, moderato dal presidente di Turismi.ai, Edoardo Colombo, metterà in competizione virtuosa le visioni delle cinque destinazioni su 10 temi cruciali per il turismo, tra cui sostenibilità, innovazione e sviluppo locale.

Lo scambio di idee ed esperienze su innovazione, sostenibilità, accessibilità e governance intelligente proseguirà tra Torino, smart city e Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025, e il territorio di Langhe Monferrato Roero, esempio emergente di smart destination diffusa ispirata al concetto di smart land.

A chiudere l’edizione 2025 del F&W Tourism Forum sarà infine un momento speciale, in cui le arti si incontrano e si fondono creando nuovi modelli narrativi e poetiche inesplorate: Peppe Vessicchio, amatissimo direttore d’orchestra e curioso sperimentatore del suono, accompagnerà il pubblico in un viaggio sorprendente attraverso a musica che affina il vino. Accolto e dall’attrice e presentatrice Chiara Buratti, il maestro parlerà del suo Metodo Freman (FREquenze e Musica Armonico-Naturale), che applica frequenze armoniche selezionate durante la maturazione del vino, influenzandone le percezioni sensoriali senza alterarne la struttura chimica. Un progetto che unisce rigore scientifico e poesia musicale, capace di far vibrare le botti (e i cuori) all’unisono. Non mancherà un piccolo esperimento dal vivo, per dimostrare che il vino ascolta, e forse anche risponde.

E poi, in parallelo al programma dei panel, i tre toolkit, quindi i momenti informativi per gli operatori turistici, incentrati sull’uso e sul potenziamento della comunicazione digitale e sulle sfide e sulle opportunità legate all’Intelligenza Artificiale. Secondo una ricerca realizzata dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano per l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, per esempio, il 75% dei turisti USA già utilizza assistenti vocali per ispirarsi o pianificare il proprio viaggio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

09:15 - 09:30

Sala Conferenze

Saluti istituzionali di Mariano Rabino, Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

09:30 - 09:40

Sala Conferenze

Introduzione ai lavori di:

- Bruno Bertero, direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

- Roberta Milano, direttrice scientifica del Food&Wine Tourism Forum

- Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai

09:45 - 11:30

Sala Conferenze

NEXT @hub – DMO Tourism Challenge: 10 temi, 5 visioni, 10 minuti per ispirare

Moderatore: Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai

Speakers:

- Laura Garcia Castellano, Visit Benidorm - Head of Sustainability Communicat

- Stefania Clemente, Trentino Marketing|VisitTrentino - Project & Product Manager

- Vlaho Margaretić, City of Dubrovnik - Senior Tourism Advisor Specialist

- Giulio Selvazzo, Borderless Wireless GO! 2025 PM e ECoC's IPR manager

- Maurizio Orgiana, Destination Manager Budoni Welcome

10:30 - 12:30

Sala Maschere

Toolkit Rivoluzione AI: potenziare marketing e management nel settore hospitality

Speaker: Silvia Moggia, Product Marketing Strategist & Data Storyteller

10:30 - 12:30

Sala Formazione

Toolkit Instagram & TikTok: come Raccontare Vino, Ospitalità e Territorio - Strategie e Idee

Speaker: Roberto Nardini, Digital Strategist e Advertiser | Co-Founder ADV+

10:30 - 11:30

Sala Convivio

Toolkit Enoturismo e esperienze gastronomiche: come l’AI aiuta il tuo lavoro e migliora la promozione

Speaker: Marco Ottolini, CEO WineLovers.ai

11:30 - 12:30

Sala Conferenze

Panel Smart cities and smart destinations: due modelli per il futuro del turismo

Moderatrice: Roberta Milano

Speakers:

- Marcella Gaspardone, dirigente generale Turismo Torino e Provincia

- Clara Ceretto, responsabile Area Web Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

- Bruno Bertero, direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

12:30 - 13:30

Sala Conferenze

Lectio magistralis “Dalla potatura alla partitura”

Speakers: Maestro Giuseppe Vessicchio e Chiara Buratti

"Si prevede che il mercato mondiale del turismo del vino registrerà un tasso annuo di crescita del 12,9% nei prossimi anni – dice la direttrice scientifica del F&WTF, Roberta Milano – e ancora più marcato, +19,9%, sarà l'incremento previsto per il mercato del turismo culinario. A questo positivo scenario si aggiunge, però, la dirompente sfida dell’Intelligenza Artificiale che sta rivoluzionando la ricerca, l’ispirazione e la prenotazione del viaggio. Sta cambiando tutto e molto velocemente. Al Forum vogliamo fornire strumenti alle imprese per comprendere e per competere". *fonte: Grand View Research - previsioni dal 2024 al 2030

"L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero è oggi impegnato su vari fronti quale player di progetti internazionali, alla cui base ci sono il confronto, la creazione di reti di relazioni e il lavoro sul posizionamento della destinazione in termini di sviluppo sostenibile – aggiunge il direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero –. In un’epoca in cui le sfide ambientali, sociali ed economiche richiedono risposte innovative e condivise, crediamo che una strategia condivisa sia l’unica strada percorribile. Il momento del Food&Wine Tourism Forum rappresenta in questo senso ogni anno un'importante occasione di scambio di idee e visioni, per costruire insieme nuove prospettive valorizzando le sinergie tra territori, operatori e comunità, e promuovendo un modello di capace di coniugare qualità dell’offerta, identità locale e rispetto per l’ambiente".