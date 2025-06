A Treiso l’ufficio postale chiude per lavori dal 16 luglio al 5 agosto

L’ufficio postale di Treiso, situato in Viale Rimembranza n. 26, sarà temporaneamente chiuso al pubblico a partire da martedì 16 luglio 2025 per consentire l’avvio dei lavori tecnici previsti dal Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. La riapertura è prevista indicativamente per il 5 agosto 2025.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Borgonuovo Neive, in corso Scagliola 46, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. L'ufficio garantirà servizi postali essenziali, compresi quelli finanziari, il ritiro della corrispondenza inesitata (una lettera, raccomandata o pacco che non è stato possibile consegnare al destinatario), i pacchi, le raccomandate e le operazioni connesse ai prodotti di radicamento come conto, libretto o carte.

In alternativa, si potrà accedere anche all’ufficio postale di Alba, in via XX Settembre 5, aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05, il sabato dalle 8:20 alle 12:35.