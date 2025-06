Da domani le ondate di calore previste in tutta la regione, provincia di Cuneo inclusa, saranno in salita.

Mercoledì la giornata peggiore, di livello 3: sono previste temperature di circa 33 gradi, ma saranno 35 i gradi percepiti. Notti tropicali: la temperatura non scenderà sotto i 20 gradi.

E, soprattutto, sono previsti in crescita gli accessi in ospedale, proprio per le conseguenze dovute al caldo.

Ultimo giorno di clima gradevole, quello di oggi: da mercoledì si boccheggia.