Saluzzo, “Tracce di Antonella, Tracce di Parkinson” porta arte e informazione sul territorio

Nell'ambito del progetto 'Rigenera: la comunità che cura' di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, l’ASL Cn1, con il supporto di Fondazione Bertoni, presenta un evento che unisce arte, comunità ed informazione per avvicinare la popolazione alla conoscenza della malattia di Parkinson (di cui ricorre la Giornata Mondiale il 12 aprile) e dei servizi disponibili sul territorio.
L’evento “Tracce di Antonella, Tracce di Parkinson”, parla di persone, non solo di malattia e vuole ricordare che dietro ogni diagnosi c’è una storia, un volto, una voce. L’arte diventa un ponte: permette di vedere la persona oltre il sintomo, di riconoscere la forza creativa che continua a vivere anche nei momenti più complessi.
Dal 13 al 17 aprile, le tele della Signora Antonella accoglieranno i visitatori de Lo Spaccio Bistrò, luogo di incontro e comunità gestito da Voci Erranti onlus, all'interno degli spazi de Il Quartiere a Saluzzo.
Il 17 aprile i professionisti dell'AslCn1 incontreranno in questi spazi dalle 14 alle 16 tutte le persone interessate al tema per una merenda creativa ed un momento di rilassamento guidato: venite a lasciare la vostra traccia!
Per Informazioni 01727193080 oppure disturbimovimento.savigliano@aslcn1.it - Ingresso libero e gratuito.