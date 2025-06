Savigliano, torna “Sotto le stelle – Cinema Fest”

A Savigliano, anche in questa estate 2025, torna la magia del cinema all'aperto. Il mese di luglio sta per essere nuovamente animato da “Sotto le stelle – Cinema Fest”, ovvero proiezioni di film totalmente gratuite per tutta la famiglia.

L'iniziativa si terrà il 3, 10, 17 e 24 luglio, come di consueto dalle 21 in poi, al calar del sole.

Ad aprire le danze, giovedì 3 luglio, sarà “If, amici immaginari”. Il 10 luglio arriva “Barbie”, mentre la settimana successiva, il 17 luglio, è in programma la pellicola d'animazione “Sing 2 – Sempre più forte”. Chiuderanno il ciclo di proiezioni Ryan Gosling ed Emma Stone, con il musical “La la land”, in cartellone il 24 luglio.

Anche quest'anno sarà presente un punto ristoro in cui acquistare bevande e pop-corn. «L'invito – dicono dal Municipio – è sempre quello di portare con sé coperte, sdraio o sedie per godersi la serata nel massimo relax. E ovviamente di rispettare e lasciare pulito parco Graneris, non gettando carte e mozziconi di sigaretta per terra».