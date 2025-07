A Bra si presenta il documentario "Frozen dreams" e l’installazione audio-visuale di Giuseppe Gavazza ed Eugenio Pini alle Svalbard

Giovedì 3 luglio alle ore 20.45, nell’ambito della mostra personale “A rilascio prolungato” di Eugenio Pini, alla galleria il Fondaco in via Cuneo 18 a Bra avrà luogo la proiezione del documentario e la presentazione dell'installazione audio-visuale FROZEN DREAMS, realizzata a Longyearbyen, nelle isole Svalbard, dal compositore e artista sonoro Giuseppe Gavazza e dal fotografo e video designer Eugenio Pini durante la notte polare del 2023/2024.

L’installazione prende forma a partire dalle registrazioni audio di sogni che Giuseppe Gavazza ha raccolto nel tempo, sogni raccontati dalle stesse voci delle persone che li hanno sognati. Un flusso ininterrotto di parole, in lingue differenti che in uno spazio buio e inizialmente silenzioso vengono trasmesse da piccoli altoparlanti portatili ancorati a palloncini luminosi. Le voci si sovrappongono, si inseguono, saturano lo spazio, si fanno indistinte e poi più chiare a seconda di come ci muoviamo, avvicinandoci o allontanandoci dagli altoparlanti. Si scongelano e giungono alle nostre orecchie come i suoni che nell’episodio “Les Paroles Gelées” del quarto libro della serie di Gargantua et Pantagruel si scongelano con l’arrivo della primavera e tornano udibili.

Intuizione iniziale che ha portato Giuseppe a chiedere il supporto di Eugenio per realizzare l’installazione proprio nell’artico, il luogo dove François Rabelais ha ambientato il suo racconto.

Durante la residenza artistica, ospiti dello Spitsbergen Artists Center, sono state effettuate anche una serie di riprese video che hanno dato origine al documentario, diretto e montato da Eugenio Pini, che racconta come, in un ambiente tanto fragile e complesso, sia stato possibile dare forma e concretezza alla visione iniziale.

FROZEN DREAMS

giovedì 3 luglio 2025 ore 20.45

Il Fondaco - via Cuneo, 18 - BRA (CN)