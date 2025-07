A Novello torna Babello Fest: la Graphic Novello Edition tra fumetti, artigianato e pace

Novello si prepara a diventare una tavola a cielo aperto. Un intreccio di segni, linguaggi, visioni. Torna Babello Fest, che per l’edizione 2025 si trasforma in Graphic Novello Edition, dedicando una giornata intera al mondo dell’illustrazione, del fumetto, della grafica e dell’artigianato. Un omaggio alla convivenza dei linguaggi e al potere delle immagini per costruire ponti tra le persone.

Dalle 10 alle 21.30 il centro storico si animerà tra stand, laboratori, musica, food truck e una grande mostra nella Chiesa di San Giovanni Battista, con i lavori di artisti come Andrea Serio, La Revue per Emergency, Giovanni Spiotta e Babeth.

La storia del festival è già di per sé un manifesto: nasce da un mockumentary, “Babello”, girato proprio a Novello nel 2022, che raccontava – con tono ironico e affettuoso – l’incredibile attitudine del paese a ospitare e far dialogare mondi differenti. Un corto che oggi torna a risuonare nel cuore del borgo langarolo come ispirazione per una festa che non vuole essere solo vetrina culturale, ma spazio di incontro, partecipazione e solidarietà.

Promosso dal team di Novelab con la collaborazione di Zest in the attic, della Scuola Internazionale di Comics di Torino, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune di Novello e con il contributo della Fondazione CRC, Babello Fest 2025 mette al centro il fumetto e il suo potere narrativo, coinvolgendo giovani autori e autrici, tra cui AlbHey Longo, Serena Ferrero, Pietro B. Zemelo, Flavio Mastrillo, Alessio Zonno.

Accanto a loro, artigiani, illustratori, creativi, famiglie, bambini e associazioni come Caritas Diocesana di Alba ed Emergency, che con la loro presenza daranno voce al messaggio di pace, partecipazione attiva e rispetto che attraversa l’intera manifestazione.

Il programma della giornata – domenica 6 luglio

ARTISAN MARKET

Dalle ore 10 alle 19 – Esposizione e mercato di prodotti di artigianato locale e illustratori, con proposte di workshop creativi ai banchi o al punto workshop di Via Giordano.

SALUTI ISTITUZIONALI E INAUGURAZIONE MOSTRA

Ore 11 – Saluti delle Istituzioni e apertura della mostra “Segni e Materie” presso la Chiesa di San Giovanni Battista, con opere di La Revue per Emergency, Andrea Serio (in collaborazione con Scuola Comics Torino), Giovanni Spiotta e Babeth.

BABELLO ARTISTIC WORKSHOP

Ore 10 – “Iconici non si nasce, si diventa!” (16+ e adulti) – Scuola Comics Torino con AlbHey Longo e Serena Ferrero, Sala Teatro Novelab

Ore 10 – “Clik&Walk” – Esperienza fotografica a cura di Domenico Bruzzese (16+ e adulti), partenza da Piazza Monviso

Ore 10.30 – “Quando la pace lascia il segno” (14+ e adulti) – Monotipo con Martina Cerrato, Sala Monviso

Ore 15 – “Matite colorate e altri misteri” (16+ e adulti) – Illustrazione con Susanna Covelli e Sara Mancuso, Sala Teatro Novelab

SPAZIO TALK

Ore 17 – “Come nasce un fumetto” – Tavola rotonda con artisti della Scuola Comics: Ferrero, Longo, Mastrillo, Zemelo, Zonno

MUSIC ON

Dalle 12 alle 21 – Piazza Vittorio Emanuele II

12:00 – Vinyl DJ set con Vincenzo Scalabrino

15:15 – Live band LeeMoney

18:00 – DJ set con Wally

10.30 – 17.00 – Web Radio On The Roof a cura di Yepp Langhe APS

FOOD & DRINK

Dalle 12 alle 20.30 – Foodtruck “Quei Due”, “L’Abbecedario” (veg), birre artigianali Birrificio Alba di Guarene, vini dei produttori di Novello

PAPEROPOLI – AREA KIDS (gratuita)

Con laboratori artistici in collaborazione con Festival dell’Educazione a Tutto Tondo, Il Rondò dei Talenti

Ore 11 – “Il mio sentiero” (4–7 anni) – Cristina Manzone

Ore 14 – “Il pezzettino” (4–10 anni) – Cecilia Cortese

Ore 16 – “Il Muro e altre storie” (6+) – Biblioteca Civica di Novello

Ore 17.30 – “sPiegare la pace” (5+) – Laboratorio di stampa con Sara del Monte LilithMelusina

Dalle 12.30 – Face painting con Francesca di Re.Art.U

Dalle 14 alle 19 – Giochi di legno con Micromundi APS

Punto baby e comfort attivo tutto il giorno presso Novelab

L’accesso è libero e gratuito, compresi i laboratori per famiglie. Per le attività su prenotazione: form online – info: 333.2389767 Valentina – info@novelab.it