Bagnolo Piemonte, il Castello Magico di Harry e l’Amuleto del Tempo: un successo che ha superato ogni incantesimo

Lo scorso weekend, il Castello Malingri di Bagnolo Piemonte ha riaperto i suoi portoni per la seconda edizione de “Il Castello Magico di Harry”, trasformandosi ancora una volta in uno scenario incantato, capace di attirare visitatori da tutto il Piemonte e da diverse regioni limitrofe.

La nuova edizione, basata sul misterioso Amuleto del Tempo, ha offerto un’esperienza completamente rinnovata: più immersiva, più interattiva e fortemente coinvolgente. Un evento che ha messo in scena una vera e propria avventura teatrale a tappe, scritta e diretta da Roberto Falchero e interpretata da un gruppo di attori guidati da Chiara Castagno, che ha contribuito fortemente all'adattamento della sceneggiatura e alla ha supportato ogni fase dell'allestimento pur partecipando in prima persona come interprete.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo straordinario. In molti hanno elogiato l’idea di un evento interattivo, con una sceneggiatura in grado di catturare l’attenzione sia dei più piccoli che degli adulti, rimanendo piacevolmente coinvolti dalla strepitosa scenografia e dall'interpretazione degli attori. Alcuni hanno deciso di ripetere l’esperienza nello stesso giorno, altri hanno lasciato i propri contatti per essere avvisati di nuove edizioni.

In questo contesto, è stato particolarmente gratificante vedere come l’idea di rendere l’esperienza più giocosa, dinamica e partecipata sia stata accolta con entusiasmo e grande disponibilità da parte dell’intero staff e del gruppo teatrale, che hanno contribuito con passione a trasformarla in realtà.

Tutto questo nonostante le temperature eccezionalmente elevate, che hanno messo a dura prova l’intero staff e soprattutto gli attori, costretti a recitare per ore sotto parrucche, mantelli e costumi in ambienti medievali non climatizzati. Lo stesso caldo ha influito anche sui nostri amici rapaci, protagonisti delle dimostrazioni didattiche all’aperto: sono stati costantemente monitorati, rinfrescati e idratati con attenzione per garantire il loro benessere.

Si è riscontrata anche qualche difficoltà con il trenino navetta, servizi dato a terzi, utilizzato per il collegamento tra il paese e il castello, in parte legate alle alte temperature. La Pro Loco ha già valutato una soluzione alternativa più efficace per le prossime edizioni.

Nel complesso, l’iniziativa è stata un trionfo organizzativo e partecipativo, grazie anche alla collaborazione tra artisti, volontari e professionisti, che hanno saputo dare vita a un evento magico, suggestivo e unico nel suo genere.

La Pro Loco di Bagnolo Piemonte, promotrice dell’evento, ringrazia con il cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e anticipa che il prossimo appuntamento sarà con il mistero e il brivido: il 31 ottobre e il 2 novembre, sempre al Castello Malingri, andrà in scena “Il Gatto Nero e La Dama dell’Incubo”, l’esperienza teatrale di Halloween che promette di essere altrettanto emozionante e sorprendente.