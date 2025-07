Cheese 2025: 400 espositori attesi a Bra per parlare di formaggi e del mondo che sta loro attorno [VIDEO]

Non solo formaggio, ma anche ambiente, biodiversità, tradizione e innovazione: torna Cheese, l'evento che per quattro giorni - dal 19 al 22 settembre - tornerà a invadere ogni angolo della città di Bra. Quest'anno il tema della quindicesima edizione sarà il mondo intorno al formaggio a latte crudo, con uno sguardo rivolto al futuro della montagna e delle aree interne. Non una narrazione nostalgica, ma una riflessione su mestieri spesso considerati antichi e marginali, che invece possono offrire soluzioni concrete alle sfide del presente, perché consentono di salvaguardare la biodiversità, mettere in sicurezza i territori montani, affrontare la crisi climatica. È il caso della pastorizia e della castanicoltura: due risorse complementari che rappresentano l'equilibrio perfetto tra attività umane e natura e che richiedono competenze, saperi, innovazione.

"Quest'anno ovviamente parleremo di formaggi a latte crudo, artigianali, che arriveranno da tutto il mondo - ha spiegato Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia -, ma racconteremo anche tutto il mondo intorno. I formaggi artigianali sono un tassello di un ecosistema complesso che ha a che fare con ambiente, suolo, pascoli, prati, animali e quindi racconteremo come attorno a una produzione c'è la gestione del bosco, dei prati, dei pascoli. Ci sono economie antiche e nuove: la lana è diventata uno scarto, ma può tornare a essere risorsa dell'edilizia, ad esempio come isolante, così come il legno. Raccontiamo questo ecosistema in una prospettiva di futuro".

Cheese è organizzato da Slow Food insieme alla Città di Bra, che per l'occasione si riempirà di espositori da tutta Europa - sono attesi oltre 400 - oltre ad affinatori e selezionatori e ai produttori di salumi naturali, miele, confetture. Ma l'offerta culinaria di Cheese si espande anche ai gelati e al caffè, con lo spazio di Slow Food Coffee Coalition. "Non abbiamo un 'area fieristica - ha commentato il sindaco di Bra, Gianni Fogliato -, ma mettiamo a disposizione la città, che si apre all'evento. Vogliamo promuovere la nostra città, chi gode l'evento gode anche la città. Vogliamo fare sentire gli ospiti a casa propria, a fare sì che sia un bel biglietto da visita nella nostra città".

LE INTERVISTE [VIDEO]

La presentazione dell'evento è caduta pochi giorni dopo l'assegnazione delle deleghe di turismo e sport da Marina Chiarelli all'assessore al commercio, all'agricoltura e al cibo Paolo Bongioanni, che ora intende fare sistema tra enogastronomia e attrattività turistica. "Ho voluto ridefinire alcune deleghe - ha commentato il presidente Alberto Cirio, in collegamento alla presentazione di Cheese - e ho visto la scelta di voler incaricare un unico assessore coi ruoli di turismo, agricoltura e cibo, per valorizzarli. Le eccellenze agricole sono inscindibili con il turismo enogastronomico. Dobbiamo abbinare agricoltura e turismo e Cheese è l'esempio di come si può fare".

"Cheese per noi sarà un palcoscenico importante dove esordiranno in modo congiunto l'agricoltura e il turismo - ha dichiarato Bongioanni -, la filiera agroalimentare e l'offerta turistica perché voglio riuscire a coniugare i distretti del cibo, l'offerta dei consorzi del vino e le ATL del turismo. Come ha detto il presidente Cirio, Cheese fa divertire all'insegna dei sapori, che sono emozioni forti che si acquisiscono e poi si raccontano. A Cheese se ne troveranno tanti di sapori buoni".

Sul sito ( https://cheese.slowfood.it/ ) è possibile conoscere le centinaia di appuntamenti tra conferenze nella Casa della Biodiversità, Laboratori del Gusto, attività per bambini nel mercato dei polli, "Aspettando Cheese" dal 27 giugno al 17 settembre e "Cheese Off", nei giorni dell'evento a Bra e nei comuni vicini.