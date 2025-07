Esteso di mezz’ora l’orario di apertura dell’ascensore inclinato di Cuneo

A partire da oggi, martedì 1° luglio, l’ascensore inclinato che collega l’area delle piscine con corso Marconi adotterà nuovi orari di apertura, che prevedono un’estensione di mezz’ora nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. La decisione nasce dalla volontà di consentire l’utilizzo del collegamento a chi lavora in centro città fino a tardi e utilizza i parcheggi di testata dell’Oltregesso. Inoltre, darà maggiore flessibilità oraria ai residenti che frequentano lo Stadio del Nuoto.

L’apertura sarà garantita dalle 7.30 alle 20.30 - invece che alle 20 - durante i giorni feriali, mentre il sabato l’impianto sarà accessibile dalle 8.30 alle 20. Sino all’ultima settimana di settembre l’orario della domenica sarà dalle 10 alle 20, poi scatterà la consueta riduzione autunnale dell’orario.

“Una scelta che tiene conto tanto delle esigenze dell’utenza, in particolare di chi usufruisce della piscina comunale, quanto della sostenibilità economica dell’intervento - commenta l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino -. La decisione nasce da un attento bilanciamento tra costi, sicurezza e fruibilità, consapevoli del fatto che ogni tempo di apertura aggiuntivo comporta un investimento importante per l’Amministrazione. Con questo piccolo passo confermiamo il nostro impegno per una mobilità urbana più accessibile e flessibile”.