Mondovì, i consiglieri del centrosinistra incontrano la nuova direttrice del Sacra Famiglia

Ieri, lunedì 30 giugno i consiglieri comunali Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia hanno avuto un incontro con la nuova direttrice dell’Istituto Sacra Famiglia, Silvia Caputo, con il presidente del cda Diego Bottero (connesso on line), con il futuro direttore sanitario Enrico Ferreri e con lo staff operativo, per conoscere gli indirizzi della nuova direzione, gli spazi di sviluppo dell’offerta per gli ospiti e le famiglie, le criticità emerse e la risposte messe in campo.

"Ringraziamo - dicono i consiglieri - per la disponibilità e la professionalità dimostrate, con un augurio di buon lavoro a vantaggio di un’istituzione che sta a cuore a tutti i cittadini monregalesi".