Alba e Beausoleil, un’amicizia che dura da trent’anni

Sono trascorsi trent’anni da quando venne siglato il gemellaggio tra la città di Alba e la ville de Beausoleil, al confine con il Principato di Monaco.

Era il 21 luglio del 1995 ad Alba ed il 24 marzo 1995 nella città francese, sindaci Enzo Demaria e Gérard Spinelli.

La Città di Alba festeggia la ricorrenza sabato 19 luglio 2025, nell’Arena Guido Sacerdote, con ingresso da via Accademia, con una cena su prenotazione e uno spettacolo musicale aperto al pubblico.

Il programma delle celebrazioni si aprirà alle ore 16:00 a palazzo comunale con il saluto tra i Sindaci in carica delle due Città: Alberto Gatto e Gérard Spinelli e le rispettive delegazioni in rappresentanza dei due comitati di gemellaggio, oltre ai presidenti di tutte le città gemelle.

Alle ore 19:30 verrà servita la cena di gala all’Arena Guido Sacerdote, aperta alla cittadinanza su prenotazione da farsi, entro il 10 luglio, telefonando a Carlo Passone 328 1888660 oppure a Massimo Lampugnani 333 2154317.

La cena verrà servita al coperto in caso di pioggia. Il menu comprende un aperitivo, due antipasti, due primi, un secondo, dolci, bevande, vini, caffè e distillati. (45 Euro)

Alle 21:30, i festeggiamenti del trentennale del gemellaggio e, nell’occasione, lo spettacolo dedicato ai 120 anni di fondazione della Ville de Beausoleil con le canzoni dei primi anni del ‘900 che rendono omaggio alle maestranze piemontesi che contribuirono alla sua edificazione.

Gli interpreti saranno: Forever Young, Giuliano Rigo, Beppe Farinetti, Bruno Roggero, Una sera per caso e Scuola di danza OPEN.

Ingresso libero in tribuna senza prenotazione.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi dicono: «Dedichiamo una serata agli avvenimenti e ai protagonisti del Gemellaggio tra Alba e Beausoleil, che compie quest’anno trent’anni dalla sua costituzione. Un ricordo commosso va all’ex Sindaco Demaria, ai presidenti che diedero vita al gemellaggio che non sono più tra noi: Lilia Porta Marengo e Mara Agosti e a Eric Marchal. Un ringraziamento a tutti i presidenti ed ai membri del Comitato di ieri e di oggi, ai Sindaci e agli Assessori che ci hanno preceduto e agli uffici comunali che hanno lavorato per continuare ad alimentare questa bella amicizia. I festeggiamenti per le celebrazioni del trentennale sono stati possibili grazie all’impegno del Comitato Alba - Beausoleil presieduto da Massimo Lampugnani e grazie al particolare impegno di Carlo Passone».