Ascom Bra festeggia l’80° compleanno di Confcommercio regalando a tutta la cittadinanza le “Fontane Danzanti”

Martedì 8 luglio alle ore 21.15 in piazza XX Settembre a Bra, in occasione dell’80° Anniversario di Confcommercio Nazionale, Ascom Bra offre a tutta la cittadinanza il meraviglioso spettacolo musicale di luci, acqua e fuoco “Fontane Danzanti”.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, segue il brindisi per gli 80 anni di attività con amici, sostenitori e autorità in programma in Corso Cottolengo sopra l’Ala di Corso Garibaldi. La duplice iniziativa della Confcommercio Zona di Bra, con il patrocinio della Città di Bra e in collaborazione con Baratti & Milano, apre il ricco calendario di appuntamenti che le Ascom Territoriali Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo propongono alla popolazione nel corso del 2025 per festeggiare l’80° compleanno dell’Associazione e che culmineranno nella Convention di Sistema in programma venerdì 7 novembre 2025 al Castello di Carrù.

Per avere maggiori informazioni sulla serata braidese è possibile telefonare allo 0172/413030 o scrivere una mail a info@ascombra.it.

Un mix perfetto tra musica, luci e colori: elementi primordiali come Acqua e Fuoco plasmati da una regia hollywoodiana per dare forma a un intrattenimento di tendenza che unisce bellezza, tecnologia e arte e regala atmosfere magiche e indimenticabili

Sarà un momento imperdibile con cui i commercianti della Città di Bra celebreranno gli 80 anni della Confcommercio nazionale con tutta la cittadinanza. Le “Fontane Danzanti” saranno precedute da un brindisi per amici, sostenitori e autorità. Ascom Bra con più di mille associati e duemila imprese assistite e un numero rilevante di addetti rappresenta una delle Confcommercio più importanti del Piemonte in rappresentanza della categoria dei commercianti ed esercenti, del terziario, che da sempre rappresentano un settore trainante per il territorio braidese.

A rimarcare il ruolo della Ascom di Bra nel tessuto produttivo piemontese sono il presidente Giacomo Badellino e il direttore Luigi Barbero: «In questi 80 anni Ascom Bra è divenuta un punto di riferimento per tutto il territorio e la comunità. La festa dell’8 luglio rappresenterà un momento di condivisione con il taglio della torta per associati, amici e autorità e a seguire lo spettacolo delle “Fontane danzanti” per tutta la cittadinanza».

«Con questa serata andremo a celebrare un traguardo importante per Confcommercio, l’organizzazione che rappresenta oggi quasi i due terzi degli occupati e del Pil Italiano – Sottolineano Badellino e Barbero – Lo spettacolo, aperto a tutti gratuitamente, rappresenterà un segnale con cui andremo a rimarcare il ruolo dei commercianti della città di Bra, una organizzazione aperta, inclusiva che contribuisce allo sviluppo del territorio».

«Il 2025 è un anno speciale per Confcommercio in tutta Italia e anche in provincia di Cuneo abbiamo voluto celebrare il nostro 80° compleanno organizzando una serie di eventi pubblici aperti a tutti - spiega Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cuneo -. L’intento è quello di ritagliarci un po’ di tempo per festeggiare questo importante traguardo insieme alla popolazione e agli associati, un piccolo gesto di ringraziamento per il cammino fatto insieme dal 1945 ad oggi. Ad aprire i festeggiamenti è la Zona di Bra, a seguire vi terremo informati sui prossimi appuntamenti che si stanno già organizzando ad Alba, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, mentre a Carrù la festa di zona coinciderà con la nostra Convention di sistema provinciale che concluderà la rassegna di iniziative e che non per nulla ha per titolo ‘Memoria e futuro. Un percorso attraverso i territori: il passato che racconta, il presente che insegna, il futuro che unisce».

