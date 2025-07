Il Casa Pride Festival chiude la sua prima edizione con una festa nel Giardino del Belvedere di Bra

Il Casa Pride Festival chiude la sua prima edizione con una festa indimenticabile: successo travolgente per SLAY, nel Giardino del Belvedere di Bra.

Si è conclusa la prima edizione del Casa Pride Festival, un mese di eventi che ha portato a Bra voci, corpi e vissuti della comunità LGBTQIA+.

Incontri pubblici, dialoghi, momenti informali e occasioni di festa hanno riempito gli spazi della città, accogliendo chiunque volesse ascoltare, confrontarsi o semplicemente vivere la libertà di essere.

La serata finale di sabato 28 giugno ha visto il Giardino del Belvedere trasformarsi in una pista travolgente, grazie a SLAY Queer Party: la serata organizzata da Live It Events con Associazione FOLLE-MENTE, e animata da Bananamia.

Tra i suoni di DJ Moonray e i dj set di Fuori di Head, Labe, Torretta, SuperPippo e Biskottino, la festa ha riunito moltissime persone in una serata aperta, vissuta fino all’ultima traccia.

Il Casa Pride Festival è stato anche confronto: sulle maschilità possibili, sul benessere mentale, sulla spiritualità, sulle diverse identità.

Tante le persone ospiti che si sono susseguite nei vari talk: il deejay e scrittore Diego Passoni, il giornalista Marco Grieco, il pastore valdese Francesco Sciotto, l’antropologa Sara Dellapiana, l’attivista Gabriele Guadagna di Mica Macho, le psicologhe Latika Dabbene e Francesca Mucciarone, l’autore e attivista Alessio Avellino, la presidente di Maurice GLBTQ Sofia Darino.

L’associazione Casa Pride ringrazia il pubblico per l’ampia partecipazione e l’ascolto: il Festival, nel suo complesso, ha coinvolto oltre mille persone. Un grazie speciale al Comune di Bra per aver dato il suo patrocinio, e agli sponsor che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto fin dal primo giorno. Ci vediamo sabato 5 luglio al Langhe e Roero Pride di Alba.